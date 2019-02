En combate contra las partículas finas

Tan solo hace falta que el clima sea desfavorable para que las megaciudades de todo el mundo se hundan en nubes de smog. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 7 millones de personas mueren cada año como resultado, en parte, de la inhalación de aire contaminado durante períodos largos.

El aumento del tráfico sin duda ha contribuido a que cada vez haya más "aire denso". Muchas naciones están intentando revertir la tendencia al impulsar la movilidad electrónica, argumentando que los vehículos eléctricos no tienen tubos de escape que expulsan el venenoso óxido de nitrógeno y partículas. No obstante, una mirada más cercana revela que las partículas finas no pueden reducirse drásticamente a través del uso de coches eléctricos.

"Independientemente del sistema de transmisión de un automóvil, este siempre producirá una gran cantidad de partículas", afirma Jan-Eric Raschke, quien dirige la división de filtración de partículas finas de la compañía alemana Mann + Hummel. Raschke explica que aproximadamente el 90 por ciento de todas las emisiones de partículas en automóviles provienen del desgaste de los neumáticos y del sistema de frenos.

Filtros de partículas, una nueva oportunidad de negocio

Mann + Hummel es el líder mundial en la producción de sistemas de filtración. Hasta la fecha, la empresa familiar ha obtenido el 93 por ciento de sus ingresos totales, de poco menos de 4 mil millones de euros anuales, de la industria automotriz.

Estadísticamente, hay al menos un filtro de la compañía en cada automóvil en todo el mundo, ya sea un filtro de aire, un filtro de aceite o algo más.

En el futuro, la tecnología para un aire más limpio será aún más importante para la empresa, dice Werner Lieberherr, quien lleva más de 4 meses al frente de ella.

Mann + Hummel enfatiza que los filtros también son útiles y necesarios en vehículos totalmente eléctricos como este de la Deutsche Post

Primer vehículo neutro en emisiones

Una caja verde debajo del Streetscooter, una furgoneta de reparto completamente eléctrica de la Deutsche Post, hace que el vehículo sea el primero neutro en emisiones del mundo. El dispositivo de Mann + Hummel filtra aproximadamente la misma cantidad de partículas que la furgoneta emite mientras está en funcionamiento.

Además de estos filtros de partículas móviles, la compañía también ha desarrollado sistemas para instalarlos junto a las carreteras. Consisten en tres cubos blancos apilados uno encima del otro. "Es un sistema de múltiples filtros, que incluye un prefiltro que absorbe partículas grandes y un filtro principal diseñado para atrapar las partículas más pequeñas", dice Jan-Eric Raschke.

Los ventiladores detrás de los filtros aseguran que aproximadamente 10.000 metros cúbicos de aire sean absorbidos por los filtros por hora. Ya se ha instalado un grupo de 17 prototipos en una de las carreteras más concurridas de Stuttgart, donde los umbrales para las cantidades permitidas de óxidos de nitrógeno y partículas en el aire se han superado una y otra vez.

Durante las próximas semanas, los datos de los sistemas instalados se procesarán para ver qué tan exitosos han sido los filtros en la limpieza del aire. "También tenemos un programa de prueba similar en Bangalore, en India", dice Raschke. "Lo mismo ocurrirá en Delhi, así como en ciudades seleccionadas de China, Corea, Singapur, Estados Unidos y México".

Raschke señala que, además de los filtros para partículas, también se está desarrollando una tecnología para eliminar el óxido de nitrógeno del aire. Al final, habría filtros que podrían hacer ambas tareas.

Un empleado de Mann + Hummel configura una instalación de prueba de filtro en el laboratorio de la compañía en Ludwigsburg

Filtros para todos los automóviles

Con cada vez más automóviles eléctricos en demanda, la compañía necesita reajustar su modelo de negocio. Los filtros para vehículos convencionales han generado la mayor parte de los ingresos, pero obviamente eso va a cambiar con la movilidad electrónica en aumento.

Lieberherr espera que el mercado de automóviles con motores de combustión aumente aún más hasta 2025. Para entonces, Mann + Hummel podrá ofrecer suficientes filtros para automóviles eléctricos. "No creemos que los cambios que se avecinan tengan que resultar en menores ingresos con el tiempo", dice.

Las futuras innovaciones técnicas en la industria automovilística seguirán requiriendo aire limpio y agua limpia, sin las cuales ninguna celda de combustible o caja de cambios moderna funcionaría, indica Gunnar-Marcel Klein, del equipo que desarrolla elementos de filtro. "Para todos estos productos tendremos nuevos filtros listos a tiempo".

(few/er)

