En busca de pistas - Nuevos métodos forenses

Los análisis de suelos aportan información sobre el lugar del crimen; las muestras de sangre, sobre lo acontecido; los insectos, sobre la hora del crimen.

El descubrimiento del análisis de ADN supuso la revolución más importante en la historia de la criminalística. Un avance que, a su vez, marcó un cambio importante en esta disciplina. Se hizo evidente que, además de la policía y la fiscalía, existe otro sector profesional que proporciona indicios clave para el esclarecimiento de crímenes: los médicos y médicas forenses.

Hoy se los menciona sobre todo al hablar de nuevos métodos criminalísticos. Lorna Dawson se ha especializado en el análisis de suelos. El suelo del bosque, por ejemplo, es tan individual como una huella dactilar.

Y las muestras de sangre proporcionan más información de lo que puede parecer a simple vista. Philippe Esperança incluso es capaz de volver a hacer visibles manchas de sangre desaparecidas. En el Instituto de Medicina Forense de Fráncfort, el entomólogo Jens Amendt trabaja con moscas y sus larvas. Hace mucho que el análisis de estos insectos que se posan sobre los cadáveres ayuda a determinar hora a la que se produjo la muerte. Pero Amendt sigue desarrollando el método.

El polen y las esporas se encuentran en todas partes y, por eso, aportan información valiosa sobre quién estuvo cerca de un cadáver, dónde estuvo la persona antes de su muerte o en qué época del año murió. El polen es muy resistente, por lo que pueden conservarse hasta hoy muestras de hace miles de años.



Así, gracias al análisis palinológico, Martina Weber, de Viena, colabora en el esclarecimiento de crímenes actuales, pero también de acontecimientos históricos como la destrucción de Pompeya. Los métodos forenses no solo resultan útiles para las investigaciones policiales actuales, sino también para el esclarecimiento de crímenes y acontecimientos históricos.



Horarios de emisión:

DW Español

SA 24.09.2022 – 07:15 UTC

DO 25.09.2022 – 02:15 UTC

DO 25.09.2022 – 13:15 UTC

DO 25.09.2022 – 21:15 UTC

LU 26.09.2022 – 05:15 UTC

LU 26.09.2022 – 10:15 UTC

LU 26.09.2022 – 17:15 UTC

MA 27.09.2022 – 19:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5