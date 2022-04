En audio filtrado, Piqué pidió a presidente del RFEF que le ayudara para jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio

Gerard Piqué pidió ayuda al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, según reveló este miércoles (20.04.2022) un audio robado a la Federación.

Los detalles, publicados por el diario El Confidencial, llegan después de que otro audio revelara que el defensa del Barcelona ayudó a negociar una comisión de 24 millones de euros (26 millones de dólares) para llevar la Supercopa de España de la Federación a Arabia Saudí.

Se oye a Piqué pedir al presidente de la Federación, Luis Rubiales, que hable con el seleccionador olímpico, Luis de la Fuente, y que concierte una reunión entre ambos.

"Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir", dijo Piqué. "Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster (se refiere al seleccionador sub21 Luis de la Fuente) cuando acaben, en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío y... me haría una ilusión. A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?".

Rubiales aceptó hablar con el seleccionador, pero dijo que será De la Fuente quien decida qué hacer.

"Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más", dijo Rubiales.

Piqué: evitar que otros jugadores intenten pedir lo mismo

Piqué dijo que no quería que se filtrara la información para evitar que otros jugadores intentaran pedir lo mismo. Dijo que había escuchado que Sergio Ramos también quería jugar y que probablemente lo filtró a los medios de comunicación para tratar de presionar al entrenador.

El presidente acabó hablando con De la Fuente y dijo que el seleccionador pidió esperar hasta que la selección se asegurara la clasificación para el torneo olímpico.

"Geri, además he hablado hoy con De la Fuente y me ha dicho que, si te parece bien, él quiere esperar a que estén clasificados y que en cuanto estuvieran clasificados que, vamos, al día siguiente te recibe, habla contigo o va él donde sea o lo que sea, ¿vale? No lo sé, yo la verdad es que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle ni al contrario", aseguró Rubiales.

Rubiales: Piqué ni fue el único jugador

Rubiales habló públicamente por primera vez en una rueda de prensa el miércoles y dijo que Piqué no fue el único jugador que le habló de ir a los Juegos Olímpicos.

"Hablé con De la Fuente sobre él y sobre otros jugadores también", dijo Rubiales. "Le dije que algunos llamaron y que tenía que tomar su propia decisión. Piqué no fue el único jugador que llamó".

Ni Piqué ni Ramos formaron parte de la selección olímpica, que acabó con la medalla de plata tras perder ante Brasil en la final. Los jugadores mayores de 23 años convocados al equipo fueron Mikel Merico, Marco Asensio y Dani Ceballos.

La publicación del audio esta semana se produjo después de que la Federación dijera que fue blanco de piratas informáticos que también robaron correos electrónicos, mensajes de texto y documentos que involucraban a sus principales funcionarios. La información se dio a conocer a El Confidencial.

Negociación del acuerdo de la Supercopa con Arabia Saudí

En parte del audio, Piqué le decía a Rubiales que debían involucrar al exrey Juan Carlos para intentar ayudar a negociar el acuerdo de la Supercopa con los saudíes.

Piqué se defendió el martes después de que se revelara que ayudó a llevar el renovado torneo a Arabia Saudí como parte de un acuerdo de 40 millones de euros (43,4 millones de dólares) por torneo para la Federación.

El grupo Kosmos de Piqué recibiría 4 millones de euros (4,3 millones de dólares) por torneo de parte de los organizadores saudíes por negociar el acuerdo de seis años en su momento. Piqué dijo que el dinero se dividiría entre los clubes, y que la Federación se quedaría con unos 6 millones de euros (6,5 millones de dólares). Dijo que nunca recibió nada de la Federación española.

El defensa de 35 años dijo que no tenía nada que ocultar y que estaba orgulloso de haber logrado el acuerdo de la Supercopa. Dijo que sabe "separar un acuerdo comercial de mi trabajo como jugador" y que "un conflicto de intereses dependerá de los valores de cada persona".

Rubiales defendió a Piqué, diciendo que no hubo nada ilegal o poco ético en lo que se hizo.

"Ojalá hubiera más jugadores como Piqué, que son capaces de hacer otras cosas", dijo Rubiales. "Siempre he presionado para que los jugadores no se hagan después de dejar de jugar".

Rubiales: "Meter una bolsa de cocaína en el maletero de mi coche"

Rubiales y Piqué también negaron haber hecho tratos indebidos con el club propiedad de Piqué, el Andorra, y rechazaron las críticas de que el Real Madrid y el Barcelona estaban siendo favorecidos al recibir más dinero que otros clubes en el acuerdo de la Supercopa.

Rubiales dijo que entendía las críticas de gente como el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y dijo que estaba abierto a hablar con él y explicarle todo.

Rubiales se mostró molesto por el hecho de que poca gente hable del ataque de los hackers a la Federación.

"Tengo miedo", dijo Rubiales, "de que esta misma gente que consiguió los documentos pueda venir también a meter una bolsa de cocaína en el maletero de mi coche".

