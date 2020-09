En Alemania, uno de cada cuatro niños no es feliz

Según UNICEF, la infelicidad de los niños se evidencia en intentos de suicidio, problemas mentales, sobrepeso y deficiencias educativas. Todo ello marca la etapa de crecimiento de demasiados niños en los países industrializados. Según un informe publicado este jueves (3.9.2020) por Innocenti, el centro de investigación de UNICEF, en Alemania es infeliz uno de cada cuatro niños. La institución advierte además de las amenazas para el bienestar infantil que conlleva la pandemia del nuevo coronavirus.

En el informe "Worlds of Influence: Understanding what shapes child well-being in rich countries" se valoraron datos comparables procedentes de 41 países de la OCDE y la UE. Los niños más felices viven en Holanda, Dinamarca y Noruega. Por su parte, Alemania ocupa el lugar décimocuarto en esa lista de satisfacción vital.

En la mayoría de países analizados, menos del 80 por ciento de los menores de 15 años admiten ser felices con sus vidas. Los más infelices se encuentran en Turquía (solo 53 por ciento de niños felices), seguida por Japón y Reino Unido.

Sobrepeso y pandemia

En Alemania, el cuarto de niños infelices son aquellos que menos apoyo reciben por parte de sus familias y quienes sufren acoso o "mobbing". Durante los últimos años ha aumentado el porcentaje de niños con sobrepeso, con uno de cada tres niños afectados y un crecimiento muy acusado de este problema en los países del sur de Europa. En Alemania, afecta al 27 por ciento.

El informe de UNICEF advierte de las enormes consecuencias para los niños de la actual pandemia de coronavirus, con pérdida de allegados, miedos, restricciones de salida, ausencia de apoyo, cieerre de escuelas, difícil equilibrio entre el trabajo y la vida provada, pérdida de empleo de los progenistores.La crisis económica que se avecina tras la pandemia agudizará estos problemas.(kna/dpa)