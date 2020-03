Empresas europeas ofrecen ayuda en medio de la crisis del coronavirus

Cada vez más gente ofrece su ayuda en esta época de crisis, también en el sector corporativo. La gran empresa química BASF comenzó este viernes (20.03.2020) a suministrar gratuitamente desinfectantes de manos a los hospitales de la región alrededor de su sede en Ludwigshafen. La BASF normalmente no produce tales desinfectantes. El portavoz de la empresa, Gert Lödden, dijo a DW que las materias primas necesarias, como el isopropanol, se utilizan para otras líneas de producción.

Hasta ahora, ya se han entregado más de 1.000 litros. Lödden aún no puede estimar cuán altos serán los costos de las materias primas, el personal y la logística. Especialmente porque esto también depende de cuán alta es la demanda y cuánto tiempo dura el proyecto. Lo único cierto es que los hospitales no tienen que pagar nada. "Esta es simplemente nuestra contribución a los médicos y a todo el personal de enfermería de las clínicas que simplemente están haciendo un gran trabajo", aseguró Lödden.

Vista de la planta principal de BASF en Ludwigshafen

Apoyo de Hamburgo

La empresa Beiersdorf, conocida por su crema de manos Nivea, también quiere ayudar en la crisis. La compañía comenzará inmediatamente a producir 500 toneladas de desinfectantes médicos para manos. Estos fondos se distribuyen luego como donaciones a las clínicas, a la policía y a los bomberos, según las necesidades y en coordinación con las autoridades.

Nivea es la marca más conocida del grupo Beiersdorf

Desinfectante en lugar de perfume

El grupo de lujo francés LVMH también quiere hacer su contribución. La empresa matriz de marcas como Dior y Louis Vuitton produce perfumes para sus numerosas marcas de moda. En lugar de utilizarse para la producción de perfumes, el alcohol necesario para ello se utiliza ahora para desinfectantes. Inicialmente, doce toneladas estarán disponibles para los hospitales de París, de forma gratuita.

Pero la producción no se puede cambiar tan fácilmente en todas partes. "Los productos y sistemas de tecnología médica en particular a menudo requieren una certificación especial", dice la Federación Alemana de Ingeniería VDMA. Por lo tanto, las máquinas que se utilizarían para otros fines no podrían ser fácilmente convertidas.

La disposición de algunas empresas a ayudar rápidamente e incluso gratuitamente surge del mismo sentimiento que hace que mucha gente en las ciudades alemanas aplauda a los médicos, enfermeras y cajeros de supermercado desde su ventana por la noche: una expresión de respeto y gratitud. (mk/few)

