Empresarios negros en Estados Unidos - Entre el éxito y el empoderamiento

Die Vereinigten Staaten beherbergen die weltweit größte Gruppe wohlhabender und erfolgreicher Schwarzer. Derzeit ist eine von 50 afroamerikanischen Familien in den Vereinigten Staaten Millionär und 2 % der schwarzen Haushalte verfügen über mindestens eine Million Dollar. Der Immobilienmagnat Don Peebles ist ein wohlhabender und einflussreicher Geschäftsmann. Er trägt den Spitznamen „schwarzer Trump“ und stammt aus einer Arbeiterfamilie. Sein Vermögen wird auf 700 Millionen Dollar geschätzt. In Georgia, Atlanta, lädt die bekannte und erfolgreiche Immobilienmaklerin Tahlia Diaz Brown andere schwarze Unternehmer zu einer großen Party in den angesagtesten Nachtclub der Stadt ein. Hier tauschen sich ambitionierte Unternehmer aus, schließen Geschäfte ab und feiern ihre Erfolge. In Texas, Psyche Terry und ihr Mann gründeten ein Kosmetikimperium und werden zu jeder Benefizveranstaltung in Dallas eingeladen. Gleichzeitig fördert die „Buy Black“-Bewegung Gemeinschaftsunternehmen und hat sogar eine eigene „Black Amazon“.