Empieza el juicio contra Matteo Salvini en Italia por el bloqueo al Open Arms

El juicio contra el dirigente italiano de ultraderecha Matteo Salvini, acusado de haber bloqueado ilegalmente en el mar a 147 migrantes en 2019 cuando era ministro del Interior, empezó este sábado en Palermo, en Sicilia. En el caso de que fuera declarado culpable, Salvini afronta un máximo de 15 años de prisión. En declaraciones a la prensa, afirmó que las ONG no se mueven por humanidad sino por "intereses económicos".

"Hay varias investigaciones sobre el dinero que las ONG ganan por estos tráficos por lo que no me gustaría que más allá de la humanidad lo que haya es interés económico en este tráfico de seres humanos", dio Salvini a la salida del aula búnker de la cárcel Pagliarelli, donde se celebró esta primera vista.

"Aquí está el tribunal de la cárcel de Palermo", tuiteó Salvini antes desde la sala de audiencia, junto a una imagen suya con una mascarilla negra. "El proceso que quería la izquierda y los partidarios de la inmigración ilegal comienza: ¿cuánto costará a los ciudadanos italianos?", añadió Salvini. Antes de la audiencia, el fundador y director de Open Arms, Oscar Camps, manifestó que el juicio no tiene motivaciones políticas. "Salvar a personas no es un crimen, sino una obligación no sólo de los capitanes sino de todo el Estado", aseguró Camps a los periodistas.

Testigos de excepción, pero el próximo 17 de noviembre

El líder de la ultraderechista Liga, contrario a la migración y que forma parte de la coalición en el poder que lidera Mario Draghi, está acusado de secuestro y abuso de poder por haber prohibido el desembarco de 147 migrantes rescatados en el mar Mediterráneo por la ONG Open Arms en agosto de ese año en el marco de su política de "puertos cerrados". En la apertura del proceso judicial, los fiscales pidieron que se les permitiera interrogar a Salvini, quien estaba presente en el estrado.

Salvini aseguró que la decisión tomada no fue solamente suya sino que la acordó con el Gobierno, incluido el primer ministro por entonces, Giuseppe Conte. Esta declaración provocó que los fiscales solicitaran que en la lista de testigos también apareciera Conte, así como la actual ministra de Interior, Luciana Lamorgese, y el ministro de Exteriores, Luigi di Maio.

Asimismo, el juez Murgia señaló que al actor estadounidense Richard Gere se le permitirá subir al estrado como testigo, tal como pidió Open Arms, la ONG española que opera el barco de rescate. Gere accedió al buque en un gesto de solidaridad con los inmigrantes antes de que atracara en la isla siciliana de Lampedusa.

El inicio del proceso coincidió con la llegada de 406 migrantes, rescatados en varias operaciones frente a las costas de Libia por la ONG Sea Watch, al puerto siciliano de Pozzallo, según la agencia italiana AGI.

