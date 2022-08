Emiratos libera al exabogado de Khashoggi tras pago de multa millonaria

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) liberaron este sábado (13.08.2022) a Asim Ghafoor, exabogado del periodista y disidente saudí asesinado en 2018 Jamal Khashoggi, después de pagar una multa más de un millón de dólares, informó el Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR, por sus siglas en inglés).

La ONG dijo en un comunicado que Ghafoor quedó en libertad después de que un tribunal emiratí revocara su sentencia a tres años de prisión por evasión de impuestos y lavado de dinero, y le impusiera una multa de unos cinco millones de dirhams (unos 1,36 millones de dólares). Además, según la organización, se le confiscaron de su cuenta un total de 4,9 millones de dólares.

"Va camino de Estados Unidos", confirmó a AFP su abogado y representante, Faisal Gill. El miércoles, un tribunal emiratí anuló la sentencia contra Ghafoor y decidió deportarlo a su país natal, Estados Unidos, además de imponerle esa multa y decomisar todos los "fondos objeto del delito", informó la agencia de noticias oficial de Emiratos WAM. Esta aseguró que Ghafoor fue procesado por pedido de las autoridades norteamericanas. En julio, sin embargo, tras la condena en primera instancia, Washington aseguró "no haber pedido la detención" de Ghafoor y dijo que el caso no parecía vinculado a su relación con Khashoggi. El abogado de Ghafoor puntualizó que no pesa ningún cargo en su contra en Estados Unidos.

Ghafoor fue condenado a mediados de julio, poco después de ser detenido en el aeropuerto internacional de Abu Dabi, cuando hacía escala en un viaje con destino a Estambul. Entonces, la organización Democracia Ya para el Mundo Árabe (DAWN), fundada por Khashoggi y a la que pertenía Ghafoor, aseguró que el arresto parecía responder a "una condena en ausencia por motivos políticos" y pidió al presidente estadounidense, Joe Biden, que cancelara el encuentro que tenía previsto llevar a cabo con las autoridades emiratíes durante una visita a Arabia Saudí.

