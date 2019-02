Emergencia nacional de Trump es un truco y un llamado de alerta

El juego de Trump está dirigido a sus bases. Declaró una emergencia nacional para financiar su prometido muro fronterizo después de que el Congreso se negara a proporcionarle el dinero. Es un truco y una llamada de atención para los legisladores.

Comencemos con la buena noticia: al menos no habrá otro cierre de la administración. ¿Las malas noticias? Además de firmar el proyecto de ley de gastos aprobado por el Congreso para financiar el gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también declaró una emergencia nacional para cumplir su promesa de campaña de construir un "muro grande y hermoso" a lo largo de la frontera de los Estados Unidos con México.

Cualquier persona que haya sido testigo de la profunda angustia y las consecuencias que el último cierre provocado por Trump tuvo para millones de estadounidenses, estará agradecida de que al menos el espectro de otro cierre de gobierno haya sido descartado.

Pero Trump no sería Trump si no creara otro espectáculo. A pesar de un cierre forzado, él, el autoproclamado mejor negociador del mundo, no logró un acuerdo con un Congreso dividido que incluyera dinero para su prometido muro. Y no olvidemos que tampoco cumplió su promesa inicial de que México pagaría dicho muro. La firma del gasto y la declaración de emergencia hace que sea oficial: los contribuyentes estadounidenses, no México, pagarán por el muro de Trump.

Un truco popular

Para distraer de este hecho, Trump echó mano de uno de sus trucos más populares: se jactó de haber resuelto una crisis, sin mencionar que se trataba de una crisis de su propia creación. Sin duda, la situación en la frontera es difícil. Pero es una crisis humanitaria, no una emergencia nacional, como bien señaló la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Además, el proceso de construcción de un muro que lleva mucho tiempo no servirá para remediar la supuesta emergencia nacional que se está produciendo en la frontera en este momento.

Pero mejorar realmente la situación actual nunca fue el objetivo previsto. Es por eso que la emergencia nacional es un engaño. El objetivo real de Trump es impresionar a sus partidarios. Al eludir lo que seguramente interpretará como un Congreso débil, Trump se define a sí mismo como un líder que toma decisiones, quien, cuando llegue el momento oportuno, burlará a los legisladores para actuar en lo que él interpreta erróneamente como el interés nacional.

Aunque una emergencia nacional es impopular entre la mayoría de los estadounidenses, cuenta con el respaldo de los más fervientes seguidores de Trump, y de muchos republicanos del Congreso, que cedieron una vez más, tras oponerse inicialmente a ese paso.

La legalidad de la maniobra de Trump será y debe ser cuestionada en los tribunales, y no solo por los defensores de los derechos, sino también por los muchos propietarios de tierras que podrían verse obligados a ceder sus bienes bajo las eminentes reglas de dominio invocadas por el Gobierno.

Emergencia nacional que lleva décadas

Pero es crucial tener en cuenta que si bien la declaración de emergencia nacional de Trump es una jugada especialmente descarada, ya que fue precedida del cierre de administración más prolongado en la historia de Estados Unidos y un caso de chantaje presidencial absoluto para forzar la financiación del Congreso, la herramienta para declarar una emergencia nacional en sí misma es bastante común.

Como escribió "El Atlántico" recientemente: "En 1995, Estados Unidos declararon un estado de emergencia que nunca terminó". El terrorismo, según el artículo, es solo una de las 31 emergencias nacionales en curso que incluyen "todo, desde disturbios en Burundi hasta el movimiento de embarcaciones cerca de Cuba".

Lo mismo hizo con la absurda declaración de que las importaciones de metales de los aliados europeos y Canadá eran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que le permitió imponer tarifas a los competidores. Trump está explotando vacíos en el sistema político de Estados Unidos de una manera que pocos creían posible.

Jugando con fuego

Si bien resultan comprensibles los impulsos de quienes, como Nancy Pelosi, le dijeron a Trump que los presidentes demócratas en el futuro también podrían usar esta herramienta para declarar emergencias nacionales con respecto a temas controvertidos como la violencia con armas de fuego, los demócratas no deben dejarse llevar por esos sentimientos.

En lugar de jugar con el fuego otorgando a presidentes -potencialmente irresponsables, independientemente de su partido-, amplias facultades para declarar emergencias nacionales y evadir la voluntad de los representantes electos por el pueblo, el Congreso debería quitarles los poderes de declarar emergencias o limitarlos sustancialmente.

En lugar de quejarse constantemente de los excesos de la presidencia cuando su partido no está gobernando en la Casa Blanca, los legisladores de ambos lados del pasillo deberían aprovechar su oportunidad para controlar a Trump y evitar que él y los futuros presidentes aprovechen esas "emergencias".

(jov/er)