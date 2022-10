Elon Musk dice en críptico mensaje que Twitter es el "acelerador" para el misterioso proyecto X

El empresario Elon Musk dijo este martes (04.10.2022) en un críptico mensaje que Twitter es un "acelerador" para otro proyecto, después de que él y Twitter se pusieran este martes de acuerdo sobre la compraventa de la red social por 44.000 millones de dólares, días antes de enfrentarse en un tribunal por esa cuestión.

"Comprar Twitter es un acelerador para la creación de X, la 'app' para todo", declaró el fundador de Tesla a través de su cuenta en la plataforma, en la que ha estado notablemente ausente tras reportarse esta mañana que había propuesto de nuevo comprar la compañía, propuesta aceptada de inmediato por Twitter.

Las palabras de Musk llegan mientras representantes del fundador de Tesla y de Twitter están negociando los detalles de la compra de la compañía después de que el multimillonario anunciara esta semana su intención de ir adelante con el pacto original para hacerse con la red social por unos 44.000 millones de dólares.

Según publican este jueves (06.10.2022) varios medios estadounidenses, las dos partes tratan aún de ponerse de acuerdo sobre los términos finales de la operación en medio de un clima de desconfianza tras meses de disputas.

Twitter quiere garantías de que esta vez Musk cumplirá con lo acordado y está considerando opciones como una supervisión judicial del cierre de la venta o exigir el pago de intereses en caso de más retrasos, señala The New York Times.

Aplicación X de Elon Musk

En cuanto a su misterioso proyecto, del cual no ofreció más detalles, Musk podría estar refiriéndose a un nuevo producto sobre el que se pronunció anteriormente en conversaciones internas con inversores de Twitter, según una presentación obtenida en mayo por The New York Times.

En esa presentación, el empresario mencionaba un producto llamado X –del que no se filtraron detalles– que estimaba que podría implementarse en 2023, comenzando con unos 9 millones de suscriptores el primer año y alcanzando 104 millones en 2028, de acuerdo con sus proyecciones.

Pero esa no es la única "X" en la vida de Musk, ya que aparte de ser el nombre de uno de sus hijos menores, es también el de varias compañías o "holdings" que creó en abril para encauzar la oferta de compra de Twitter, antes de que se retractara de esa oferta y finalmente este martes volviera a confirmarla.

Además, Musk es propietario de "x.com", que era el dominio de internet de un banco digital que cofundó hace dos décadas y pasó a ser la empresa de pagos electrónicos PayPal tras una fusión.

Por otra parte, en agosto, una vez Twitter comenzó su batalla legal para forzar a Musk a comprar la empresa, el multimillonario volvió a aludir a la X en un comentario a un seguidor que le preguntaba si crearía su propia red social en caso de que no se cerrara la transacción.

Tras retomar este martes las partes el acuerdo de compraventa, lo que en principio lleva a la anulación del proceso judicial de la empresa contra Musk pese a no haberse concretado una fecha para la transacción, las acciones de Twitter se dispararon más de un 22 %.

FEW (EFE, The New York Times)