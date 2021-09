Elecciones generales en Alemania: ¿por qué hay tantos votantes indecisos?

Según una encuesta publicada en el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, cuatro de cada diez personas que tienen pensado votar en Alemania el próximo domingo (26.09.2021), aún no han decidido por quién hacerlo.

Al profesor de Politología Thomas Gschwend, de la Universidad de Mannheim, no le sorprende ese dato. Él atribuye el alto número de indecisos a la "nueva situación", es decir, a que Angela Merkel dejará el cargo de canciller.

Pero también a que "tenemos tres partidos, en lugar de dos, que intentan obtener la cancillería. Y no está muy claro, o más bien está lejos de estar claro, qué gobierno de coalición podríamos conseguir. Así que puedo entender que es más difícil tomar una decisión", afirma.

La historiadora Katja Hoyer cree que "el principal problema es que ninguno de los candidatos ofrece soluciones creativas o nuevas a viejos problemas. El mandato de Merkel ha dejado muchos temas clave sin tocar, como la calidad de vida, el acceso a la atención social o la movilidad social. También ha creado tensión con la crisis de refugiados en 2015".

El analista político Gschwend también cree que la insatisfacción y la incertidumbre de los votantes con respecto a la campaña y a los candidatos se puede rastrear en las mismas encuestas: "La gente no está contenta con el contenido de la campaña porque, si se observa el desarrollo de las encuestas desde la primavera, es como una montaña rusa. Cada uno de los tres partidos estuvo a la cabeza en algún momento, y eso es inusual".

Los más probable es que haya una coalición tripartita, ¿pero qué partidos la formarán?

¿Quién defiende la continuidad y quién el cambio?

La indecisión de los votantes también podría darse por la incertidumbre acerca de lo que realmente representa cada candidato. Al fin y al cabo, la Unión Demócrata Cristiana y su hermana bávara, la Unión Social Cristiana (CDU/CSU), junto con el Partido Socialdemócrata (SPD) han gobernado juntos durante los últimos ocho años.

Gschwend dice que fue "realmente un error" por parte de la CDU suponer que Armin Laschecht emergería automáticamente como una especie de figura de la continuidad. Si bien la política de Laschet coincide en gran medida con la de la canciller Merkel, su personalidad es muy diferente.

"Es necesario saber que el grupo de votantes que apoyó a la CDU es potencialmente solo un subconjunto de los que apoyan a Angela Merkel", argumenta Gschwend. "Angela Merkel obtuvo muchos más votos, sobre todo de las mujeres. Yo los llamo 'los votantes de Merkel' o 'los demócratas cristianos de Merkel', un poco como los demócratas de Reagan [en Estados Unidos]", añade.

En el instituto de Gschwend habían especulado sobre quién podría ganarse a esos electores, quizás tradicionalmente menos conservadores. Pensaron al principio en Annalena Baerbock, de Los Verdes, quien podría estar en la mejor posición para rentabilizar esos votos. Sin embargo, dice, los problemas de campaña de Baerbock abrieron la puerta a Olaf Scholz, el candidato del SPD, y la CDU parecía no tener respuestas cuando este resurgió de las cenizas como un serio rival.

"Creo que Olaf Scholz podrá beneficiarse de la insatisfacción", dice la historiadora Hoyer. "Considerándose a sí mismo como el candidato de la continuidad, es el que provoca menos desagrado. Puede que no sea emocionante, pero al menos no será radicalmente diferente de un statu quo que parece estable, si no ideal. Pero es poco probable que mejore mucho más allá de donde está ahora en las urnas, porque su partido sigue siendo profundamente impopular", asegura.

Coaliciones, otra cuestión importante

La última área de incertidumbre para los indecisos es la cuestión de qué coaliciones podrían surgir una vez se hayan contabilizado los votos, el próximo domingo. "Las coaliciones son impredecibles. Por el momento, parece probable que habrá una coalición tripartita, que bien podría estar liderada por el candidato del partido que quede en segundo lugar", dice Hoyer.

A Gschwend le ha sorprendido la cantidad de personas acomodadas de su vecindario a las que normalmente consideraría votantes conservadores, que han expresado su apoyo a Los Verdes, lo que lo llevó a preguntarse si el apoyo a Los Verdes está siendo subestimado.

Al final de la semana, los indecisos se verán obligados a elegir, y las encuestas se transformarán en resultados, pero la forma futura de un gobierno de coalición podría seguir siendo incierta por un período más largo.

