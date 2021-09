Elecciones generales en Alemania: 85.000 personas con discapacidad pueden votar por primera vez

Hannah Kauschke está emocionada por votar por primera vez en su vida, ya a la edad de 30 años.

"Tengo muchas ganas de votar", dice. "Podían haberle dado más derechos a las personas con discapacidades en Alemania antes", agrega, "tenemos nuestras propias opiniones".

Para ella, uno de los temas más importantes que Alemania debe abordar es la protección del medio ambiente, especialmente después de las catastróficas inundaciones que azotaron el oeste del país en julio de este año. Su mayor deseo para el nuevo gobierno es "escuche" a las personas con discapacidades y las "tomen en serio".

Kauschke trabaja en un supermercado orgánico en Nuremberg colocando productos en los estantes y seleccionando verduras, además de recoger otros productos del depósito. Su tutor legal es su madre, que la visita dos veces por semana. En Alemania, a los tutores legales puede requerirseles que estén disponibles entre una vez a la semana y las 24 horas del día, y generalmente brindan asistencia para las necesidades burocráticas y la organización familiar o financiera.

"Sin inclusión no hay democracia"

Se necesitó un esfuerzo concentrado por parte de activistas y organizaciones no gubernamentales a lo largo de décadas para llegar hasta aquí.

"Los políticos podrían haber cambiado la ley en cualquier momento", sostiene Peer Brocke, portavoz de la organización Lebenshilfe, la ONG más grande de Alemania que aboga por las personas con discapacidades. "Fue necesario presentar una demanda para llegar a donde estamos hoy", señala.

En Alemania hay boletas especiales de voto para personas ciegas.

Brocke explicó que partidos como Los Verdes y La Izquierda, así como el Partido Socialdemócrata (SPD), habían expresado su apoyo al derecho a votar de todos los adultos alemanes. "Pero muchos en la CDU (Uinón Demócrata Cristiana) evitaron que eso sucediera. El SPD dijo que presentaría una medida antes de las elecciones de 2013, pero después de que entraron en una coalición con la CDU, abandonaron la idea".

La razón de la resistencia que opuso la CDU, según Brocke, fue que "asumieron que los adultos con tutores no podían formarse sus propias opiniones, o afirmaron que su voto por correo podría ser manipulado". Lo que de acuerdo a Brocke también se aplicaría a los votantes de la tercera edad que usan la votación por correo.

Jürgen Dusel, que asesora al Gobierno alemán sobre políticas de discapacidades, se hizo eco de las declaraciones de Brocke y considera que existe una cultura de rechazo a la discapacidad, también en los medios de comunicación y en el seno de la sociedad.

"Escuchamos los mismos argumentos una y otra vez sobre que algunas personas con discapacidad no podían formarse sus propias opiniones o entender lo que estaba en juego, argumentos no muy diferentes a los utilizados por opositores para no otorgar a las mujeres el derecho al voto hace 100 años", explica.

Junto con la organización humanitaria Cáritas, de la Iglesia Católica, la asociación alemana Lebenshilfe pagó los honorarios legales de ocho alemanes con discapacidades que demandaron al gobierno federal por su derecho al voto.

Reforma del Derecho Electoral en 2019

El Tribunal Constitucional de Alemania tardó seis años en atender el caso, y en 2019 los ocho demandantes finalmente ganaron. El Parlamento alemán aprobó ese mismo año, con los votos de la gran coalición de gobierno, integrada por conservadores y socialdemócratas, la reforma del Derecho Electoral que reconoce el derecho a voto de personas con discapacidades y con un grado de dependencia. Muchos celebraron votando por primera vez en las elecciones europeas que se celebraron poco después.

La nueva ley afecta a decenas de miles de alemanes, en su mayoría con una variedad de discapacidades de aprendizaje, algunos también con discapacidades físicas, por lo que necesitan un tutor legal.

Jürgen Dusel (a la izquierda en la foto) asesora al gobierno alemán sobre políticas de discapacidad.

Un estudio de la Universidad de Hamburgo reveló que 6,2 millones de adultos en Alemania no podían leer o escribir correctamente. Sin embargo, nunca ha habido llamados generalizados para privar de derechos a ese grupo, señalan los activistas.

Brocke explica que seis semanas antes de las elecciones cada votante recibe una carta en la que se le informa sobre las elecciones y acerca de cómo llenar su boleta, ya sea personalmente, en un local electoral, o por correo. Esta explicación está disponible en un lenguaje más sencillo para quienes la necesiten. Otros pueden requerir asistencia adicional para completar su voto por correo, pero Brocke no cree que eso deje el sistema abierto a una manipulación generalizada, lo que sería un delito: "¿Quién se arriesgaría a pasar hasta cuatro años en la cárcel por un solo voto?", se pregunta.

Un pasado oscuro

Alemania tiene un pasado oscuro en lo que se refiere a los derechos de las personas con discapacidad. El régimen nazi asesinó a casi 300.000 personas con discapacidad, lo cual, señala Dusel, significa que los alemanes tienen la responsabilidad especial de no "definir a las personas con discapacidad por sus deficiencias percibidas".

Incluso hoy, el país está muy por detrás de muchos de sus aliados. En Estados Unidos, Reino Unido y Francia, por ejemplo, las personas bajo tutela tienen desde hace mucho tiempo el derecho al voto.

Además, estaba violando sus responsabilidades como signatario de una convención de la ONU de 2009 sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Alemania aún mantiene un sistema educativo que discrimina a muchos niños con discapacidades, algo que se eliminó en Estados Unidos y Reino Unido hace décadas. Existe una historia documentada de prejuicios contra la inclusión en las escuelas alemanas y poca voluntad política para hacerla una realidad.

Para Kauschke es "muy injusto" que no se le permitiera votar en las elecciones federales de Alemania hasta ahora.

(rr/cp)