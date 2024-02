Elecciones en Venezuela: Europa, dispuesta, pero ¿y Caracas?

“Vimos los acuerdos de Barbados con gran esperanza, como el camino a seguir. No era sencillo, era complejo y lleno de dificultades, pero el único transitable”, dice a DW Javi López, copresidente de la Asamblea Eurolatinoamericana (EuroLat).

La descalificación de María Corina Machado para las elecciones presidenciales de Venezuela en el segundo semestre de 2024, que rompe esos acuerdos, llegó a la Eurocámara, el Parlamento Europeo.

Reunidos en sesión plenaria en Estrasburgo, los eurodiputados han aprobado el jueves (08.02.2024) por 445 votos a favor, 21 en contra y 32 abstenciones una resolución “condenando fuertemente” la inhabilitación tanto de María Corina Machado como la de Henrique Capriles. La resolución gira en torno a que esto rompe los acuerdos logrados entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para llegar a unas elecciones mínimamente libres y transparentes.

La inhabilitación lo rompe todo

“Este es un año decisivo para Venezuela”, subrayó Ylva Johansson, comisaria europea de Justicia, que participó a nombre de la Comisión Europea en el debate parlamentario esta semana. Desde las instituciones europeas, se recalca el esfuerzo por dejar abiertos los canales de diálogo y la importancia de que la oposición siga sentada en una mesa de diálogo, a la cual también fue invitada la Unión Europea.

“La UE está dispuesta a enviar una Misión de Observación Electoral a las presidenciales de 2024, pero el Gobierno de Nicolás Maduro debe respetar los acuerdos de Barbados, liberar presos políticos y respetar derechos humanos. Es fundamental que participe la oposición. Si esas elecciones no se celebran en condiciones para reconocerlas, la crisis que empezó en 2015 seguirá deteriorándose. Ni Venezuela ni la comunidad internacional pueden permitírselo”, enfatizó la comisaria Johansson.

Cabe recordar que en el acuerdo consta que tanto el oficialismo como la oposición son libres de escoger a su candidato. Y María Corina Machado fue escogida por una insólita mayoría del 92,3 por ciento, aunque la inhabilitación ya pendía sobre ella.

A pesar de ello, tanto en el acuerdo de Barbados como en el informe de la última Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE -una de las bases de los diálogos- consta que las inhabilitaciones no pueden ser un instrumento para sacar del juego a opositores.

Lo ocurrido en el estado venezolano de Barinas, donde se inhabilitó al ganador opositor a posteriori, pero su sustituto volvió a ganar en la repetición de las elecciones, consta en el informe de los observadores europeos como algo que no debe repetirse.

Pero, ¿qué pasará si no habilitan a María Corina Machado? En la resolución de la Eurocámara se aconseja, en tal caso, a la diplomacia europea no enviar observadores ni reconocer resultados. “ Pero ¿y si la oposición pone otro candidato?”, plantean otras fuentes consultadas por DW que votaron en contra, porque no ven que todo deba concentrarse en una carta.

¿Más sanciones, más presión?

Como fuere, para lograr que María Corina Machado sea la que dispute el Gobierno de Venezuela a Nicolás Maduro, la resolución pide a los Estados miembros de la UE mantener las sanciones e incluso extenderlas a los jueces de la Corte Suprema y a miembros de las fuerzas de seguridad involucradas en prácticas abusivas contra los opositores al Gobierno. “Mayor presión”, pidieron en el debate eurodiputados del ala derecha y extrema derecha de la Eurocámara.

“Las sanciones europeas -que deben servir de instrumento para la normalización del país y que se renuevan anualmente- habían sido prolongadas sólo hasta mayo. Estados Unidos también había retirado parte de ellas. Lamentablemente, la noticia de la inhabilitación de María Corina Machado va absolutamente en contra de la letra y el espíritu de lo acordado”, sigue Javi López, eurodiputado por España del bloque socialdemócrata.

No obstante, “a día de hoy no es una cuestión de más presión internacional sobre Venezuela, sino de su acompañamiento para hacer frente a la crisis gigantesca que vive en el país, donde las libertades mínimas han quedado suspendidas”, agrega López, apuntando que la región está llamada a desempeñar un papel clave.

¿Cuál papel deben desempeñar el resto de países latinoamericanos? “Especialmente hoy, vivimos señales de pendiente autoritaria en nombre de signos ideológicos diferentes. Es necesario que las democracias, que los grandes actores regionales como México, Brasil y Colombia digan de forma clara y explícita que la inhabilitación no es aceptable, porque lo que está en juego es la aceptación de las reglas democráticas básicas”, responde el copresidente de Eurolat.

¿Podrán votar los venezolanos en el exterior?

Esta resolución -una de las muchas que ha aprobado el Parlamento Europeo sobre Venezuela- subraya la importancia de actualizar los registros electorales para que todos los venezolanos puedan participar, también aquellos que se encuentran en el extranjero. A este respecto, en el informe de la MOE consta que, a pesar de que hay unos seis millones de venezolanos fuera del país, en el registro constan sólo 108.000 votantes.

¿Estaría la UE dispuesta a apoyar un proceso tan costoso como el del voto en el exterior? “Si hay voluntad de gobierno y oposición, y si hay cumplimiento de lo acordado, Europa está muy dispuesta a colaborar, no sólo en términos financieros o logísticos”, responde Javi López.

Cabe recordar que el hecho de que la UE enviara una misión de observancia electoral -la primera desde el 2006- para las elecciones regionales de 2021, fue tomado muy mal por un amplio sector de la Eurocámara.

“El Alto Representante de la Política Exterior de la UE ha apostado mucho capital político para acompañar los procesos del país; ahora falta la voluntad del Gobierno venezolano. Lamentablemente, las señales que hoy vemos dan razón a aquellos que dijeron que la MOE no tenía sentido y a los que hoy dicen que con tiranos no se puede hacer nada”, concluye López. (ms)