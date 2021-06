Elecciones en México: “La confrontación política será casi permanente”

En medio de una polarización social y entre partidos políticos, aunado a un contexto de violencia electoral en distintos lugares de México aterrorizadospor un creciente derramamiento de sangre y hostigamiento a candidatos, concluyeron las campañas electorales el miércoles (02.06.21) para las elecciones de medio tiempo. Más de 90 millones de votantes han sido convocados a las urnas este domingo para la elección de 15 gubernaturas, 30 congresos locales, miles de alcaldías, y 500 diputados federales, cuya composición en el Congreso marcará el rumbo del país.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no está en la contienda si lo está su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuyo desempeño en los comicios será decisivo para llevar adelante los proyectos de la llamada Cuarta Transformación. Morenapor sí solo no obtendrá una mayoría absoluta, es decir el 50% más uno, que le permitiría reformar leyes y aprobar el presupuesto anual. Sin embargo si lo logrará con sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Juntos obtendrían un resultado cercano a una mayoría calificada en el Congreso, es decir 333 votos, según las principales encuestadoras del país el último día en el que pudieron publicar resultados de sus encuestas. Según el Modelo de Predicción de la Cámara de Diputados (MPCD), cuyo cálculo está basado en dichas encuestas, la coalición de los tres partidos obtendría unos 314 escaños.

Mujeres en campaña, una larga lucha hacia la equidad de género.

Fé ciega entre muchos votantes

El economista e historiador José Antonio Crespo, explica el amplio respaldo al proyecto de López Obrador, incluso entre académicos y personas informadas. "A partir de las bases, pero también las élites, incluso colegas míos, politólogos, creen todo con una fé casi ciega. Es un poco ese idealismo que tienen algunas corrientes de izquierda, como el marxismo, que tienen un fuerte componente utópico; creen que se puede disparar el desarrollo, la justicia, todas las promesas que ha hecho López Obrador”.

El experto retoma el concepto de idealismo político para explicar porqué todos esos votantes están a favor de dar todo el poder al presidente. "Creen que se le puede dar todo el poder a un líder íntegro, honesto, que no lo va a malusar. Están a favor de que se quiten los poderes autónomos, que su partido controle el Congreso porque no va a abusar del poder". El experto advierte que con mayoría o sin ella en el Congreso, la Cuarta Transformación no va a salir bien. "López Obrador quiere cambiar leyes, cambiar la Constitución, incluso para prolongar su mandato. No reelegirse otros seis años, pero si prolongar su mandato dos años más. Lo ha dicho varias veces, que el proyecto sin él es inviable, se ha presentado como imprescindible”.

López Obrador y uno de sus proyectos estrella: la construcción del Tren Maya.

La confrontación política será casi permanente

En un programa televisivo conducido por el periodista Leo Zuckermann, la responsable de las encuestas del grupo Reforma, Lorena Becerra, advirtió que los resultados en el Congreso serían tan ajustados que la confrontación política será casi permanente. Pero destacó que la alianza opositora entre Partido Revolucionario Institucional (PRI) Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), muy probablemente deje su carácter coyuntural para designar a un candidato presidencial en los comicios generales de 2024.

Es muy probable que muchos partidos pequeños pierdan el registro al no llegar al 3 por ciento de la votación nacional necesaria para mantenerlo, como Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Partido Encuentro Solidario, que también perderían sus votos, quedando fuera de la repartición de 200 escaños por representación proporcional. El principal beneficiario de esto sería el partido más votado, Morena, que incrementaría así su número de curules.

En el filo de la navaja se encuentra el histórico Partido de la Revolución Democrática (PRD) que aglutinó por décadas a la izquierda mexicana desde su fundación en 1989, y fue clave para la democratización del país, pero quedó desangrado porque sus militantes pasaron a las filas de Morena. Sin embargo, tanto PRD, que forma parte de la coalición opositora PRI-PAN-PRD, como PT, aliado de Morena y PVEM, podrían recibir un salvavidas de sus propias coaliciones.

En 15 estados mexicanos se elegirán gobernadores y por primera vez, mujeres. El partido oficialista aventaja en 5 entidades que aportan juntas un 8.5% del PIB, mientras que la oposición tiene casi asegurada la victoria en cuatro estados que conjuntamente aportan el 13.5% del PIB, otros seis estados que aportan una riqueza similar, se encuentran en disputa, entre ellos Campeche, histórico bastión del PRI. Aquí hay un empate técnico entre los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC), de Morena y del PRI. Así, según los pronósticos a tres días de los comicios, Morena y sus aliados se quedarían cuando mucho con 9 de las 15 gubernaturas y no las 14 que se preveían hace unos meses.

El candidato a diputado federal del Partido Encuentro Social, Carlos Mayorga, comenzó su campaña electoral saliendo de un ataúd, en protesta por la indiferencia ante la muerte de candidatos.

Acusaciones de fraude electoral y compra de votos

El final de la campaña ha estado acompañado de acusaciones de fraude electoral. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado llamó a la población, en la recta final de la campaña, a votar masivamente por su partido para evitar un fraude por parte de la oposición y del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Ese tipo de declaraciones no tienen ningún sustento y son irresponsables. En México existe un andamiaje electoral construído sobre la desconfianza, por lo tanto nuestro sistema tiene muchísimos candados para evitar que se pueda cometer un fraude. El primer elemento es un padrón electoral confiable y seguro, el segundo es la credencial para votar, que es ampliamente aceptada como identificación en instituciones públicas y privadas por los mecanismos de seguridad que contiene, y el tercero es que las elecciones son organizadas por las y los ciudadanos en todas las etapas, quienes cuentan los votos, quienes capacitan a la ciudadanía, son todos vecinos que se encuentran en los distritos electorales, que han sido seleccionados mediante un proceso público que comprende entrevistas y exámenes”, afirma Dania Ravel, consejera nacional del INE.

En conversación con DW la abogada abunda: "además, las boletas electorales son impresas en papel de seguridad fabricado con elementos que permiten identificar el distrito al que fueron destinadas. Se entregan talones foliados y con el número correspondiente a la lista nominal en cada casilla”.

La experta además destaca que se utiliza un líquido indeleble para evitar que las personas voten más de una vez, y que las elecciones son vigiladas por representantes de todos los partidos políticos en todas las casillas, incluso si hay candidatos independientes, también cuentan con sus representantes, además de ser vigiladas por observadores electorales y visitantes extranjeros. "Hasta la fecha tenemos acreditados a 16.218 observadores electorales y a 540 visitantes extranjeros”.

"El INE ha hecho todo lo que está en sus manos para que tengamos un clima postelectoral pacífico y ordenado. Obviamente eso no depende exclusivamente del INE, para eso es importante la responsabilidad y el compromiso democrático de candidatas y candidatos y líderes políticos”.

Respecto a las acusaciones de compra de votos la delegada nacional del INE destaca que a nivel federal el INE no ha recibido quejas, pero si se acredita una compra o coacción de voto las sanciones pueden ser desde amonestaciones públicas hasta multas que pueden ascender hasta los 179 940 pesos (más de 8,900 dólares) en caso de personas físicas, y en caso de partidos políticos pueden recibir sanciones con una reducción de hasta un 90% de sus ministraciones y en un caso extremo, pérdida de su registro. (chp)