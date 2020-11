++ Elecciones en EE. UU.: neoyorquinos rechazan intento de frenar escrutinio ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

01:07 Protestas en Nueva York contra intentos de Trump de frenar escrutinio

Al grito de "todos los votos cuentan, contad todos los votos", cientos de personas se concentraron hoy en las escaleras de la Biblioteca de Nueva York en la Quinta Avenida de Manhattan para denunciar los intentos del presidente Donald Trump de frenar el escrutinio en dos estados clave.

Entre los leones que guardan las puertas del centenario edificio, organizaciones obreras, inmigrantes y políticas se dieron cita para mostrar su rechazo a la petición del equipo electoral de Trump de recontar los votos en el estado de Wisconsin y las amenazas de solicitar ante los tribunales la detención del escrutinio en Michigan y Pensilvania.

Los manifestantes marcharon por la Quinta avenida escoltados por agentes de la policía que desfilaban en fila pegados a los edificios.

Esta es la proyección actual del conteo de votos de la agencia de noticias AP:

00:50 Victoria de Biden en Michigan es irreversible, según AP

El demócrata Joe Biden ha ganado la batalla electoral de Michigan, un estado que el presidente Donald Trump ganó en 2016. La victoria de Biden reduce la capacidad de Trump camino a la reelección.

Ver el video 01:35 Compartir Joe Biden a las puertas de la Casa Blanca Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3kt5F Joe Biden a las puertas de la Casa Blanca

The Associated Press declaró a Biden el ganador del estado en 5:56 p.m. ET de este miércoles después de realizar un análisis de los votos y de las boletas que quedan por contar, lo que demostró que no había suficientes votos por contar en las zonas de tendencia republicana para que Trump atrape a Biden.

Biden tenía una ventaja de 70.000 votos el miércoles por la noche. Un triunfo con ventaja de alrededor de 1,3 puntos porcentuales. Las papeletas que quedaban por ser contados eran de áreas abrumadoramente democráticas: Condado de Wayne, la ciudad de Grand Rapids, la segunda ciudad de Michigan y la ciudad más grande; el condado de Genesee y Kalamazoo.

00:43 Trump pide donativos para recuento de votos en Wisconsin

Con unos resultados electorales muy ajustados, la campaña de Donald Trump ha decidido exigir "inmediatamente" en el estado de Wisconsin un recuento de votos, pero para ello se estima que tendría que pagar unos 3 millones de dólares, por lo que el presidente ya ha empezado a pedir donaciones a sus seguidores.

"Wisconsin ha sido una carrera ajustadísima, como siempre supimos que sería. Ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas en torno a la validez de los resultados", explica el gestor de la campaña de Trump, Bill Stepien, en un comunicado enviado este miércoles a la prensa.

Ver el video 01:33 Compartir Pelea legal por la Casa Blanca Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3kt5z Pelea legal por la Casa Blanca

Las últimas cifras electorales señalan que, tras haber contado prácticamente todos los votos, el actual presidente se ha hecho con un 48,8 % de los votos, frente al 49,4 % de su rival, el demócrata Joe Biden.

En el caso de Wisconsin, las leyes detallan que el candidato que requiera un nuevo conteo podrá hacerlo si después de que los 72 distritos electorales de Wisconsin hayan presentado los resultados, el porcentaje de votos que separa a los aspirantes es menor del 1 %, pero para ello tiene que pagar por cada sufragio que se tiene que revisar.

jc (efe, afp, ap)