++ Elecciones en EE. UU.: México descarta "pleito" con Joe Biden ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

03:41| Canciller de México descarta "pleito" con Biden por polémica de López Obrador

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, descartó este domingo (08.11.2020) "un pleito" con Washington tras la negativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de reconocer todavía la victoria electoral de Joe Biden sobre Donald Trump.

"El presidente desde un principio, cuando ganó la elección, los comentarios eran que qué tan grande iba a ser el pleito con Trump, y ahora nos dicen que quizá sea lo mismo con Biden, pero no, se van a quedar con las ganas", expresó Ebrard en el evento virtual de la Cumbre de Negocios.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo estas declaraciones en medio de una polémica porque López Obrador se ha negado a reconocer a Biden como presidente electo "hasta que terminen de resolverse todos los asuntos legales".

02:59 | Wall Street se prepara a abrir en alza tras victoria de Biden

Wall Street se preparaba a abrir en alza tras la elección de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos y los contratos a término sobre los grandes indicadores de la Bolsa de Nueva York estaban en verde en la noche del domingo, al inicio de los intercambios electrónicos.

Hacia las 00H15 GMT, el contrato a término para diciembre sobre el Dow Jones se apreciaba 0,99 por ciento, el del Nasdaq 1,28 por ciento y el correspondiente al índice ampliado S&P 500 1,02 por ciento. Los contratos a término dan generalmente indicios de la orientación que debería tomar la Bolsa en su sesión de apertura. La plaza neoyorquina ya había aumentado fuertemente la semana pasada, registrando su mejor resultado semanal desde abril.

02:58 | Pese a perder las elecciones Trump y su familia no paran de pedir dinero

Pese a haber perdido las elecciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus familiares no han dejado de pedir dinero a sus seguidores, ya no para la campaña, sino para sufragar sus esfuerzos por revertir el resultado electoral. Trump no ha reconocido la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, pese a que todas las proyecciones de resultados dan ganador a su rival, e insiste, sin presentar pruebas de ello, en que se ha cometido un "fraude" en su contra y hubo "votos ilegales".

La campaña de Trump y del vicepresiente Mike Pence ha seguido enviando a sus seguidores mensajes, firmados por ellos o por los hijos del gobernante Lara, Eric y Donald Jr., en los que piden fondos para lo que en principio llamaron "Defender las Elecciones" y ahora denominan "Fondo Oficial de Defensa Electoral".

02:57 | La Bolsa de Hong Kong sube 1,73 por ciento tras la victoria de Biden

La Bolsa de Hong Kong abrió este lunes (09.11.2020) en fuerte alza después del anuncio de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, mientras que las plazas bursátiles de China continental experimentaban una subida más moderada.

En las primeras operaciones, el índice compuesto Hang Seng ganaba 1,73 por ciento hasta situarse en 26.157,77 puntos. En China continental, la Bolsa de Shanghái progresaba 0,52 por ciento hasta los 3.329,43 puntos y la de Shenzhen, 0,55 por ciento hasta los 2.294,59 puntos.

02:19 | Biden se enfoca en la transición en EE. UU. sin que Trump haya reconocido aún la derrota

Tras celebrar su victoria frente a Donald Trump, Joe Biden se enfocó este domingo (08.11.2020) en los preparativos de su llegada a la Casa Blanca en 73 días, con la lucha contra la pandemia como prioridad, mientras el mandatario republicano reiteró su negativa a aceptar los resultados.

El demócrata recibió felicitaciones de varios dirigentes de todo el mundo -con excepciones como México y Brasil- mientras el mandatario saliente sigue sin concederle la victoria, alegando "fraudes" en la elección, sin aportar pruebas.

"¿Desde cuándo son los penosos medios dominantes (utilizando un juego de palabras) quienes dan por ganador al próximo presidente?", se quejó Trump en un tuit.

01:54 | Melania Trump: "cada voto legal debe ser contado"

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pidió este domingo (08.11.2020) que se cuente "cada voto legal" y llamó a proteger la democracia del país con "total transparencia", después de que las proyecciones de los medios dieran la victoria electoral al candidato demócrata, Joe Biden.

"El pueblo estadounidense merece elecciones justas. Cada voto legal -no ilegal- debe ser contado. Debemos proteger nuestra democracia con total transparencia", escribió la primera dama en Twitter.

La esposa del presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció después de que Biden fuese declarado ganador de los comicios del 3 de noviembre, resultado que el actual gobernante se ha negado a reconocer.

01:21| El silencio de Mike Pence

Un día después de que el demócrata Joe Biden fuese declarado ganador de las elecciones en EE.UU., el presidente saliente, Donald Trump, no reconoce su derrota, mientras nadie sabe qué ha sido de su vicepresidente, Mike Pence, quien guarda silencio absoluto.

En Twitter, la red social preferida de Trump, el último mensaje de su segundo a bordo sobre las elecciones es del 6 de noviembre, cuando todavía no se conocía el desenlace. "Estoy con el presidente Donald Trump. Debemos contar cada voto LEGAL", escribió en la red social.

También ese día, en otro mensaje, aseguró haber hablado con "más 20 miembros del Partido Republicano para felicitarlos por sus victorias históricas con márgenes enormes en todo el país, ¡incluidas muchas mujeres!".

00:42 | Las mujeres blancas aparcaron sus dudas y votaron por Donald Trump

La advertencia se repitió durante meses en encuestas y medios de comunicación: las mujeres blancas de Estados Unidos abandonarían a Donald Trump y precipitarían su derrota. Pero al final, la mayoría de ellas aparcaron sus dudas y votaron por el presidente saliente, según datos preliminares.

"Mujeres de los suburbios, por favor, ¿pueden quererme?", suplicó Trump durante un mitin a mediados de octubre en Pensilvania, un estado clave donde algunas encuestas mostraban cómo su respaldo caía en picado entre ese grupo crucial para su reelección. Aunque todavía no está claro si muchas de esas residentes de los suburbios urbanos le dieron finalmente la espalda a Trump, las encuestas a pie de urna muestran que el mandatario saliente conquistó otra vez a la mayoría de las mujeres blancas que votaron en estas elecciones.

"Pese a las expectativas de un cambio hacia una postura más progresista, las mujeres blancas votaron por Trump en proporciones similares a lo que vimos en 2016", dijo a Efe este domingo Erin Cassese, una profesora de ciencias políticas de la Universidad de Delaware que investiga el comportamiento electoral de las mujeres.

ama (efe, afp, Reforma, El Universal, Milenio)