Elecciones en Baviera: el populismo domina la campaña

Markus Söder tiene una manera particular de entrar a la sala durante sus actos de campaña: el líder del estado bávaro no aparece directamente en el escenario, sino que emerge desde el fondo y se abre camino hacia el frente entre la multitud, como un boxeador que entra al cuadrilátero, estrechando tantas manos como puede en el camino.

Söder repitió esta entrada en un acto de campaña a finales de septiembre en Ebersberg, en las afueras de Múnich, cuando entraba en la recta final de su campaña de reelección. Luego pronunció lo que no fue un discurso, sino una rutina de monólogos de 60 minutos: una colección de "fragmentos" bien perfeccionados que evidentemente ya no necesita leer en ningún papel y que elige para adaptarse a la multitud.

Esa noche, las bromas se hacen a expensas de los activistas climáticos, del ministro federal de Salud, el socialdemócrata Karl Lauterbach y, por supuesto, del eterno blanco de todos los chistes entre los políticos conservadores alemanes: el partido Los Verdes y su supuesto amor por prohibir cosas que los bávaros aman, como salchichas, dulces y disparar a los lobos que matan al ganado.

Söder se asegura de estrechar la mayor cantidad de manos posible mientras se abre paso entre el público en sus actos de campaña Imagen: Ben Knight/DW

Söder se ha presentado por mucho tiempo como un populista consumado y decidió que la comida es el camino hacia el corazón de los votantes. Entre los regalos distribuidos a la multitud de Ebersberg se encontraba un libro de cocina basado en el hashtag de mayor éxito de Söder en las redes sociales, #Söderisst (Söder come, en alemán).

Lo que podría parecer simplemente un documento sobre sus cenas también subraya un mensaje básico: Söder ama la comida bávara porque Söder es bávaro hasta la médula y su partido Unión Social Cristiana (CSU), a todos los efectos, es Baviera. "Una CSU fuerte significa una Baviera fuerte", le gusta decir. En esta ocasión, no puede resistirse a seguir la frase con un ataque al gobierno federal. "¡Y no hay nada que a Berlín le guste más que una Baviera débil!", afirma.

Electores Libres: un nuevo populista en el bloque

Sin embargo, Söder se ha visto recientemente superado en el juego del populismo por su socio de coalición, el viceprimer líder estatal Hubert Aiwanger, ministro de Economía regional y jefe de Freie Wähler (Electores Libres), un partido relativamente nuevo que se enorgullece de enfocarse en las bases.

La coalición CSU/FW parece bastante fácil sobre el papel, hay poco que separa a los dos partidos en términos de ideología o política y ambos son de centroderecha, socialmente conservadores y económicamente liberales.

Pero la relación se volvió más tensa desde las últimas elecciones estatales de Baviera en 2018, cuando Söder decidió formar una coalición con Aiwanger en lugar de con Los Verdes. Desde entonces, la confianza de Aiwanger ha aumentado. Los escándalos sobre sus supuestas simpatías por la extrema derecha en su época escolar y su retórica sobre "recuperar la democracia" no han hecho más que aumentar su popularidad en las encuestas.

Empleando uno de sus propios métodos, Aiwanger afirmó que cuando el canciller Olaf Scholz pronuncia discursos en Baviera "nadie aparece". Para Aiwanger, las guerras culturales parecen deberse a diferencias regionales. "El norte de Alemania es un poco más distante y reservado que Baviera. Una vez estuve en el parlamento estatal de Brandeburgo y pensé que estaba en un sermón de una iglesia protestante", dijo.

Tampoco le preocupa lo que esa retórica pueda estar haciéndole al debate político en Alemania. "Créanlo o no, no me veo como un populista, porque veo a un populista como alguien que habla en contra de sus convicciones y utiliza mentiras solo para provocar una tormenta", expresó.

Aiwanger no se considera un populista y cree que las guerras culturales se dan en las diferencias regionales Imagen: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

La centro-izquierda es débil en Baviera

Algunos críticos dicen que esto es exactamente lo que hace Aiwanger, sobre todo con su ahora famoso discurso en la pequeña ciudad de Erding, Baviera, en el que condenó la ley de calefacción planeada por el gobierno para eliminar gradualmente los combustibles fósiles al exigir que la "mayoría silenciosa recupere la democracia". Y le ha funcionado. Las últimas encuestas sitúan al FW con 16 %, en segundo lugar detrás de la CSU, el cual tiene 36,5 %. Este resultado supondría una mejora significativa con respecto al 11,6 % que el FW logró en 2018.

Tradicionalmente, los partidos de centro-izquierda son débiles en Baviera. Este año, Los Verdes están en un nivel similar al de Votantes Libres y el partido populista de derecha AfD, alrededor de 15 %, mientras que los socialdemócratas de Scholz están constantemente por debajo de 10% en las encuestas.

Söder, para quien cualquier porcentaje por debajo de 35 sería un desastre total, teme perder aún más votantes del CSU ante la derecha y ha dicho que tiene la intención de seguir trabajando con Aiwanger. Esto podría tener sentido como táctica de campaña, pero podría ser perjudicial a largo plazo, ya que podría animar al FW a exigir más de tres de los 15 puestos del gabinete que ocupan actualmente. (rr/ju)