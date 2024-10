Elecciones cruciales en Georgia

Pocas veces hubo tanto en juego en el país caucásico como en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre. El partido gobernante "Sueño Georgiano" quiere someter a Georgia con más fuerza a la influencia rusa.

Imagen: Shakh Aivazov/AP/dpa/picture alliance

La oposición, dividida, intenta recuperar la confianza de la población con una línea proeuropea. Muchos temen que el país derive hacia una dictadura si gana el actual partido en el poder. Pero las jóvenes generaciones están contratacando, como Nanuka Mestvirishvili, de 18 años. Ella informa sobre democracia y desinformación a quienes han perdido la fe en la política. ¿Quién decidirá el futuro del país?

Horarios de emisión:

