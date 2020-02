El virus que se hizo viral... en las redes sociales

El problema de un "virus emergente" es que, como no se sabe ni su "denominador", la cantidad de gente infectada, ni cómo se propaga, ni su tiempo de incubación, ni la potencial mortalidad que va a desarrollar, se deben tomar siempre medidas preventivas. Pero que esas medidas creen alarma social, depende en parte de cómo los medios de comunicación informen sobre el brote.

"Yo entiendo que desde el punto de vista periodístico, eso vende", concede Nerea Irigoyen, jefa de un grupo de investigación en la Universidad de Cambridge. Pero cree que se ha creado demasiado alarmismo y "ahí los medios han tendio mucha culpa". El problema, según esta viróloga molecular que ha investigado el coronavirus, es que este "ruido mediático" ha interferido con el tratamiento del tema por parte de la autoridades sanitarias.

China construye dos grandes hospitales para contener al virus: para unos, una demostración de fuerza y transparencia de las autoridades, para otros, una prueba de que esconden la gravedad del asunto.

"Se puede acabar colapsando urgencias por gente que empieza a toser después de cenar en un restaurante chino y piensa que tiene el virus", pone como ejemplo. Y considera excesivo que se haya criticado sin fundamento a la Organización Mundial de la Salud por no declarar la emergencia internacional. "Creo que está bien que al final la hayan declarado, pero únicamente para que haya un organismo que centralice lo que hay que hacer, y no que cada uno tome las medidas que le dé la gana", explica.

Y pone como ejemplos cierres de fronteras, cancelaciones de vuelos, evacuaciones que pueden incluso ayudar a propagar el virus… Y brotes de xenofobia y racismo hacia las comunidades chinas. "Aquí en Cambridge, como hay tanta población asiática, a los colegios han llegado cartas diciendo que, a lo mejor, los chinos no debería llevar a sus hijos a clases mientras tanto".

"Nuestro enemigo común es el coronavirus, no los chinos"

En España, por ejemplo, el responsable de negocios de la embajada china, Yao Fei, ha protestado por las medidas tomadas en Estados Unidos de prohibir los viajes a China y bloquear a cualquier viajero que haya estado recientemente en el país. "Quiero reiterar que el coronavirus no tiene pasaporte; nuestro enemigo común es el coronavirus, no los chinos", ha recordado este martes (04.02.2020) en Madrid. "Lo que está haciendo Estados Unidos no sirve más que para causar el pánico internacionalmente y no sirve nada para apoyar a China en su lucha contra el coronavirus", ha lamentado.

En las redes sociales se extiende también la falsedad de que el virus viaja en los paquetes de AliExpress, el gigante chino de la venta por internet.

"Una gripe estacional que tenemos todos los años mata mucha más gente", recuerda Irigoyen. "Este año, además, está siendo especialmente grave en Estados Unidos, donde han muerto ya más de seis mil personas, algo mucho más dramático que lo que está pasando en China… y sin embargo nadie habla de cerrar las ciudades estadounidenses", dice. Hay que tomar las prevenciones necesarias, explica, "pero parece que se está haciendo como un reality show con los que están en cuarentena, contando cada día lo que les va pasando… a mí me parece que ya no es un problema de salud pública, sino simplemente vender sensacionalismo".

Coronavirus viral

"Este tema claramente genera audiencia por el morbo", interpreta Fernando Monzón, publicista experto en televisión y redes sociales. "Tiene todos los ingredientes: muertos, una amenaza lejana pero real y tiene, sobre todo, una literatura construida sobre el tema durante mucho tiempo en el imaginario colectivo", explica haciendo referencia incluso a las películas de zombis. Un ejemplo es este hilo de Twitter, que pretende demostrar lo fácilmente que se nos engaña en las redes.

Pero incluso gente con formación científica y gran prestigio médico "se está sumando a esto de 'doy mi propia opinión'… como estoy haciendo yo ahora mismo", bromea Monzón. Se refiere a unas declaraciones a una televisión española del doctor Pedro Cavadas, conocido por sus pioneros transplantes de cara, en las que ponía en duda la veracidad de la información proporcionada por las autoridades chinas, que según él podrían estar escondiendo la dimensión real de la epidemia.

"Es un médico que tiene gran reputación, pero ni es virólogo, ni es epidemiólogo ni es médico de medicina preventiva", critica Irigoyen. "Entonces, dar su opinión diciendo que 'mis hijas son chinas y sé de lo que hablo'… no sé yo si eso le da autoridad para decir todo eso".

A la búsqueda de un remedio

Investigadores en California, China, Australia y Francia trabajan a contrarreloj para encontrar un medicamento contra el coronavirus. "Se necesitan más investigaciones y análisis de los datos epidemiológicos", dijo a la AFP, Christophe d'Enfert, director científico del Instituto Pasteur en París, uno de los centros de investigación implicados.

"¿Puede el ajo ayudar a prevenir la infección con el nuevo coronavirus?". En internet se propagan bulos sin sentido sobre el tema. Unos en broma, pero otros no.

Pero hasta que haya un medicamento eficaz, en China se difunde que un líquido a base de madreselva podría "inhibir" el virus y en la India, donde hay tres casos confirmados de contagio, las autoridades promueven la homeopatía. Al menos en este caso, está científicamente demostrado que no hace nada. Tampoco, por tanto, daño.

Una realidad virtual

"Yo voy la semana que viene a Tailandia a un encuentro empresarial sobre realidad virtual: allí hay 19 casos y ningún muerto, pero hay una psicosis brutal", explica Monzón. En el país, uno de los contagiados fue un taxista, así que los conductores ya no dejan subirse a los chinos a un taxi. Se ha hecho viral la etiqueta 'No aceptamos turistas chinos'. La psicosis es todavía mayor en Indonesia, donde además de mentiras racistas, se empieza a difundir en las redes sociales que el virus se contagia a través de teléfonos de la marcha china Xiaomi.

"Estamos en un momento en el que estamos viendo todo en tiempo real, quizá no sea esa la forma en la que se debe informar", reflexiona Irigoyen.

En Singapur y Malasia se lo toman con más humor, y dicen que la crisis no puede durar mucho porque es "Made in China", en referencia a los productos industriales baratos con esa marca de procencia. Aunque iPhone y Samsung también producen en China, esos no se contagian de una crisis que empieza a afectar ya a la economía. "Voy en primera a mitad de precio; los vuelos van vacíos a Asia", concluye Monzón. Pero mejor no empezar el debate de a quién va a beneficiar esta crisis.

