El Valle de la Vida - Artes Vivas y economía en Loja

Loja es además reconocida como una de las ciudades más sostenibles del mundo por sus políticas ecológicas y el tratamiento de residuos. Y no muy lejos de allí, viven también las personas más longevas del continente.

Situada ligeramente al sur del Paralelo 0, entre la Costa del Pacífico y la selva amazónica, la ciudad ecuatoriana de Loja se levanta sobre una estrecha franja andina caracterizada por una extraordinaria biodiversidad.

En el Siglo 16, Loja fue una de las vías más importantes para los conquistadores que buscaban oro, pero hoy la cultura y una relación armónica con la naturaleza son los tesoros que brillan en la moderna ciudad de Loja.

Desde hace seis años, la capital de la Provincia del mismo nombre y la más meridional de Ecuador organiza el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que funciona como un motor de intercambio cultural y económico, atrayendo público y turistas de todo el mundo.

Los lojanos y lojanas tienen la oportunidad de tomar las calles de la ciudad, expresarse libremente, participar de talleres y vender sus productos y ofertas culinarias en la feria callejera paralela al Festival.



La ciudad de Loja es considerada además una de las ciudades más sostenibles del mundo por sus políticas para la introducción de energías limpias y de tratamiento de residuos, en la que intervienen con compromise todos los vecinos.





Y la región es además conocida internacionalmente por contar con la población más longeva del continente. A 50 kilómetros de la capital y a 1.700 metros sobre el nivel del mar, en la ciudad de Vilcabamba, muchos de los pobladores superan los 100 años. Ellos cuentan que su secreto está en la misma naturaleza.



En efecto, según estudios científicos, el clima benigno, su apacible atmósfera, la sana alimentación con frutos de la tierra y, en especial, el agua de los ríos Chamba y Uchima y de los múltiples arroyos son los secretos de la larga y saludable vida de sus moradores.

Esto ha generado también la llegada de migrantes de la tercera edad de otros rincones del mundo.







