El sector turístico en Turquía lucha contra las consecuencias de la guerra en Ucrania

La guerra y el turismo no van de la mano. Cuando hay guerra, el deseo de viajar suele disminuir, especialmente en los países implicados en ella. Aunque Turquíano esté implicada en la guerra entre Rusiay Ucrania, sentirá los efectos muy claramente en su industria turística. Ya hay signos claros de ello, mucho antes de la temporada de verano.

Turquía es uno de los destinos vacacionales más populares del mundo. La mayoría de los turistas internacionales proceden de Rusia. El año pasado hubo unos 4,7 millones. Alemania ocupa el segundo lugar, con unos tres millones de turistas. Y en tercer lugar está Ucrania: cerca de dos millones de ucranianos fueron de vacaciones a Turquía el año pasado. ¿Se mantienen los turistas rusos y ucranianos alejados este año?

Sin consultas, sin reservas

Las preocupaciones en el sector turístico turco son grandes. "La industria hotelera se ha visto especialmente afectada por la guerra", explica a DW Firat Solak, propietario de una agencia de viajes en el centro turístico de Antalya. "Normalmente, en julio y agosto ya deberíamos estar al completo. Pero no hay consultas de Rusia, ni reservas". Esto tiene que ver principalmente con las sanciones occidentales contra Rusia. Muchas compañías aéreas rusas han alquilado sus aviones a empresas occidentales.

Deniz Ugur, director general de Bentour Reisen.

Si un avión de este tipo aterriza en el extranjero, podría ser confiscado. "El mayor problema son los vuelos", afirma Murat Yalcin Yalcinkaya, director de la Asociación de Guías Turísticos de Antalya, en entrevista con DW, y explica: "Los turistas solían venir a Antalya en aviones chárter, pero eso ya no es posible. Se está trabajando para resolver este problema. Antes había entre 5.000 y 9.000 turistas al día, pero ahora solo se esperan unos 500 al día en mayo".

El "problema"

La cuestión ahora es cómo hacer que los turistas rusos viajen a Turquía. En el pasado, simplemente volaban a Turquía con aerolíneas rusas, y luego volvían a Rusia después de sus vacaciones. Ahora podría ser al revés, dice a DW Deniz Ugur, director general del operador turístico Bentour, especializado en viajes a Turquía. El Gobierno turco intenta ahora utilizar aviones turcos para traer a los turistas rusos al país y llevarlos de vuelta después de sus vacaciones. De ese modo, Turquía quiere proteger el importante sector económico del turismo, señala Ugur.

Antalya: muchos turistas probablemente estarían contentos con una piscina tan grande con pocos visitantes.

Pero, dada la situación actual de la guerra en Ucrania, cabe preguntarse si eso es contraproducente en cuanto a las sanciones occidentales, y si quizás incluso fortalece a Rusia. Deniz Ugur no lo ve así, por el contrario: "Antes, el volumen de negocio era ruso; ahora es turco. El modelo fortalece a Turquía y debilita a Rusia". Turquía importa poder adquisitivo. El valor añadido se produce entonces en el propio país, resalta

Aun así, ¿menos turistas de Rusia?

A pesar de todos los esfuerzos, en marzo hubo casi un 50 por ciento menos turistas procedentes de Rusia que el año anterior, indica Samed Kizgin, experto en seguridad de viajes en la empresa A3M Global Monitoring, que evalúa la seguridad de los viajes a determinadas zonas para los operadores turísticos y las empresas con actividad internacional. El director general de Bentour, Deniz Ugur, que tiene buenos contactos en Turquía, explica que actualmente se prevé la llegada de entre 1,5 y 1,7 millones de turistas rusos a Turquía. Eso supondría solo un tercio de los 4,7 millones del año anterior. Se espera que el número de turistas ucranianos descienda considerablemente: de casi dos millones el año pasado a solo 100.000 en este año.

El experto en seguridad de viajes Samed Kizgin.

Objetivo: más turistas de otros países

¿Los turistas de otros países podrán compensar la disminución de turistas rusos y ucranianos? ¿Tal vez los visitantes de Alemania? "Tenemos un aumento significativo de las reservas para Turquía este verano", afirma Torsten Schäfer, portavoz de prensa de la Asociación Alemana de Viajes. El Mediterráneo oriental, es decir, sobre todo Turquía y Grecia, crecería con mucha más fuerza que el occidental, con España, el destino vacacional más popular entre los alemanes. Cumhur Sefer, director general de la cooperación de agencias de viajes turcas COOP TRR Int. AG, no cree que se pueda compensar el descenso de turistas rusos y ucranianos. "Los veraneantes alemanes no pueden llenar el vacío dejado por los turistas rusos. Para que los alemanes cubran el vacío, las cifras tendrían que duplicarse. Ese no será el caso".

Deniz Ugur espera un aumento del 40 por ciento de turistas alemanes, un 50 por ciento de británicos y un 60 por ciento de polacos en Turquía. Pero quizás también haya más turistas de otros países. El especialista en seguridad de viajes Samed Kizgin señala que, en marzo de 2022, la mayoría de los turistas, es decir, alrededor del 13 por ciento, procedían de Irán, que anteriormente ocupaba el quinto lugar en la lista. A pesar del aumento de visitantes de otros países y de todos los esfuerzos, ninguno de los expertos cree que Turquía pueda compensar el descenso de turistas rusos y ucranianos. Un gran problema para la industria turística turca, pero uno pequeño si se lo compara con los problemas de los dos países en guerra.

(gg/cp)