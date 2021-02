El Salvador: Nayib Bukele denuncia intención de "golpe parlamentario"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denunció este martes (09.02.2021) la supuesta intención de un "golpe de Estado parlamentario" después de que un legislador solicitara la activación del mecanismo constitucional para evaluar su capacidad mental de seguir en el cargo.

"Es increíble, pero también llamativo, cómo los autoproclamados 'defensores de la democracia' guardan total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario", publicó Bukele en su cuenta de Twitter. El gobernante destacó que esto se registra "a pocos días de unas elecciones democráticas en las que todas las encuestas dicen que perderán más del 80 por ciento de sus escaños".

¿Qué causó esto?

El diputado opositor Ricardo Velázquez Parker pidió este martes a la Asamblea Legislativa que se aplique el procedimiento constitucional para determinar la capacidad mental del presidente Bukele para continuar en el cargo.

La Carta Magna salvadoreña establece que el órgano Legislativo tiene la facultad de declarar -con al menos 56 votos de 84 congresistas- "la incapacidad física o mental del presidente" para el ejercicio de su cargo, "previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea".

"Hemos visto acciones del presidente desacatando la Constitución y las leyes, intento de golpe de Estado, militarizar esta misma Asamblea, llamados a la insurrección, ataques a la democracia, a la institucionalidad y a la República", argumentó Velázquez, del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) al justificar su petición.

Ante esto, el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y doctor en derecho constitucional, Manuel Escalante, dijo que el procedimiento para procesar la solicitud no se encuentra en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

Escalante declaró que, si la acepta, la Comisión Política del Parlamento debería proceder a delimitar el objetivo u objetivos de la comisión médica -que evaluarían la capacidad del presidente- así como su forma y tiempo de trabajo. El subdirector del IDHUCA añadió que, si el dictamen médico no es unánime, "no se procedería a declarar la incapacidad del presidente para el ejercicio del cargo". No obstante, si el equipo médico concuerda, "la comisión podría dictaminar si es favorable o no la declaratoria de incapacidad" y someterlo a votación en el pleno legislativo. Sin embargo, Escalante apuntó que "toda esta ruta podría estar sujeta al control de la Sala de lo Constitucional", de la Corte Suprema de Justicia mediante un amparo o recurso de inconstitucionalidad.

Para el abogado y director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la Asamblea Legislativa debe primero aprobar la formación de la comisión médica y votar por su nombramiento. Escobar explicó que, en el caso de darse el dictamen unánime y que la Asamblea "apruebe la destitución", el vicepresidente Félix Ulloa asumiría la Presidencia.

ama (efe, la prensa gráfica, el mundo)