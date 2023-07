El Salvador: "La seguridad no tiene precio"

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. (Archivo 23.06.2023) Imagen: Arnulfo Franco/AP Photo/picture alliance

Oficializan candidatura a la reelección de Nayib Bukele

La seguridad y la tranquilidad no tienen precio. El presidente Bukele recuperó al país, y se merece un segundo mandato para consolidar lo que hasta ahora está logrando. Bukele es un claro ejemplo de que con decisión, voluntad e ideas se puede combatir a la delincuencia. Sí se puede, Bukele.

Germán Gonzáles, Perú

Su objetivo es perpetuarse en el poder. Si fuese democrático no daría signos autoritarios. Un presidente democrático generaría una dinámica participativa en donde la gente pueda desarrollar pensamientos propios.

Fermín Meléndez

En El Salvador solo se habla de Bukele, que es un presidente muy querido por la mayoría de la población. Jamás se ha visto a un gobernante con tanto apoyo popular, y no solo en su país, sino también en otros países del mundo.

José García, El Salvador

Así es como nace un dictador. Ante la ignorancia de un pueblo que está sumido en la pobreza, se ilusiona y es engañado por los políticos como lo hizo Hugo Chávez con los venezolanos.

Vito Colombo

Los salvadoreños estamos completamente de acuerdo que el presidente Bukele participe en las próximas elecciones. El pueblo es el único que tiene la última palabra con respecto al país. El Salvador ha pasado por muchos años de miseria debido a los malos gobiernos y ahora que tenemos a la persona indicada no le vamos a dar la espalda.

V. Henriquez, El Salvador

Para mi un error sería que empiece a inhabilitar a la oposición, encarcele a los candidatos, o que no deje que organizaciones internacionales observen el proceso electoral. El pueblo es el que elige, y si ellos quieren que sea Bukele nuevamente, lo van a elegir. Para mí esa es la democracia, en donde todo es transparente y así todos quedan conformes y en paz.

Edgardo Antonio Martínez Cruz, Costa Rica

Podrá haber cambiado a El Salvador, pero esto es perpetuarse en el poder. Esto es lo mismo que le critica a las dictaduras.

Román Riquett, Colombia

Toda persona, por más que sea buena, cuando está muchos años en el poder se corrompe. No solo en lo político, sino a nivel general. Tiene que ser como en Estados Unidos. Solo puede ser reelegido una sola vez, y adiós para siempre. Eso hace que más personas tengan la oportunidad de llegar a la presidencia y no perpetuarse en un cargo.

Xavier A. Quiroz

Logo de la nueva aplicación Threads. Imagen: STEFANI REYNOLDS/AFP/Getty Images

Musk reacciona a Threads y amenaza con demandar a Meta

Musk, esto es libre competencia.

Trebor Adler, México

Por no valorar a sus trabajadores, los corrió. Ahora no se puede arrepentir.

Adán Mendez

Elon Musk se queja porque contrataron a sus exempleados. Pero hace unos meses atrás no le importó y echó a miles de personas. También comenzó a cobrar por la verificación de sus usuarios. ¿Y ahora se queja? Le salió todo mal.

Gerardo Romero, Venezuela

Si no quería que se "apropien de sus secretos comerciales” no los hubiese despedido.

Kleber F. Soriano Zambrano, Ecuador

Esta aplicación va a fracasar. Tiene demasiada publicidad y tiene las mismas limitaciones que Facebook.

Milton Sandoval

Todos sabíamos que iba a pasar. Aún no he entrado a la nueva aplicación. Pero con los anuncios que hizo, ya destruyó a Twitter. Tener que pagar para usar una red social no es muy conveniente.

Eleana Ojeda Zorrilla, Argentina

Por experiencia puedo decir algo. Millones de personas pudieron haber descargado la aplicación, pero va a quedar allí, descargada y la gente la va a olvidar. Twitter ya es popular y eso nadie lo va a cambiar. Es como cuando Blackberry lanzó Blackberry Messenger para Android. Mucha gente la descargó pero Whatsapp era la aplicación que mandaba.

Deiver Terán, Colombia

Servicio de seguridad encontró cocaína en la Casa Blanca

El gobierno estadounidense acusa a México de ser un país exportador de drogas. Pero también es cierto que Estados Unidos es el mayor comprador. Si no hay demanda, no hay oferta.

Francisco Rodríguez

No hay campañas de prevención contra el consumo de drogas. Solo hay una fallida, pero lucrativa, "guerra contra las drogas”.

Felipe Villamil Sánchez, Colombia

Exigen a los otros países que reduzcan la producción de esta sustancia, cuando ni la propia Casa Blanca puede controlar el consumo de la misma. Estados Unidos debe reevaluar su política antidrogas. Después de la producción se debe atacar el consumo de estas sustancias.

Jhon Martínez Lemus

