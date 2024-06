El Salvador: "La historia dirá si el giro radical fue bueno"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto a su esposa, Gabriela de Bukele, y a la hija de ambos, Layla. Imagen: Jose Cabezas/REUTERS

Mal hecho, Bukele, te felicito

Más del 90 por ciento de los salvadoreños eligió y reeligió a Bukele. La perfección no existe, todos los gobiernos hacen cosas bien y cosas mal. Haciendo un balance, ¿será que las cosas buenas que ha hecho Bukele superan a las malas? o ¿lo condenamos porque falló en algo?

Sergio Gabriel Vilches, Argentina

Cuando conviene, se ignoran las reglas del juego. La prioridad son los negocios y luego viene lo demás. Desde Chávez se impuso la "moda" de no respetar la Constitución, con la idea de eliminar a los demás poderes y así quedarse en el gobierno hasta el fin de sus vidas. Mientras tanto, los pueblos creen que están en democracia.

Francisco Benítez, España

¿Por qué los presidentes se quieren atornillar al poder y no les dan una oportunidad a las otras generaciones?

Myriam Martha Romero

El tema es que lo que está haciendo Bukele es imposible de continuar si otra persona toma el mando.

Nelly Bueno Guerrero, República Dominicana

Bukele ha sido lo que es un buen empresario y ha podido negociar con el crimen organizado.

Hermes Alexis Rubiano, Colombia

El Salvador ha hecho un giro radical y la historia decidirá si fue para bien o para mal.

Carlos Guerra, Colombia

No me convence Bukele, no se podía presentarse a la reelección, y eso lo hace un dictador que no respeta las leyes. Y para quedar como un genio encarcela a todo el mundo, sin importar que sean culpables o inocentes. Milei es muy parecido.

Mary Gassino, Argentina

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Imagen: Jana Rodenbusch/Pool Photo /picture alliance

Francia enviará instructores a Ucrania dentro de una coalición

Muy lamentable lo que hace el presidente de Francia. Muchos países europeos no tienen proyectiles que puedan llegar hasta Rusia. Realmente, ¿qué quiere este hombre, o solo es para darle aliento a Zelenski?

Pedro Quero, Venezuela

Ucrania también necesita que le manden tropas.

Lucia Sánchez, El Salvador

Macron insiste en que oficialmente Francia no forma parte del conflicto, pero anuncia que enviará instructores, al igual que armas.

Miranda K.

Excelente Francia. Ucrania los necesita más que nunca.

Ricardo Kantunil

Pienso que un país, antes de entrar en una guerra ajena, debería consultar con su pueblo y hacer honor a lo que ellos denominan los valores democráticos occidentales.

Francisco Morillo, Venezuela

La democracia se defiende todos los días.

Arturo Abril

"Pasar hambre" en Argentina: ¿cuán grave es el problema?

La riqueza argentina se creó hasta la llegada de Juan Domingo Perón, él fue el creador del populismo y la decadencia.

Arturo Álvarez, Argentina

Creo que los factores que inciden directamente sobre el hambre es la lejanía de los poderosos, empresarios, sindicalistas, políticos, etc. de los más necesitados. Nuestro país tiene la riqueza de la diversidad de razas y credos, y universidades prestigiosas. Pero somos una nación grande, y su pueblo está concentrado en los centros urbanos, eso hace más fácil manipular a la población.

Gustavo García, Argentina

Pero si Argentina posee una de las zonas más fértiles del planeta.

Mauro Javier Tabora

Argentina se bajó del tren del progresismo para seguir el viaje a pie. Milei con sus políticas hace que se desvíen las miradas de la verdad que es: Argentina está sometida a los intereses de EE. UU.

Luis Ariza Cast, Colombia

