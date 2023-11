El Salvador: exigen acción del TSE ante violencia de género

Un grupo de candidatas a diferentes cargos del partido de oposición Nuestro Tiempo (NT), entre ellas la aspirante a la Vicepresidencia, Celia Medrano, pidió este lunes (27.11.2023) al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador que actúe ante las "expresiones de violencia política contra las mujeres" en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios de 2024.

Medrano indicó a periodistas que han solicitado al TSE en un escrito que "haga valer las leyes que son vigentes en El Salvador", principalmente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y un protocolo elaborado por el mismo Tribunal sobre violencia política de género.

"Le estamos pidiendo al Tribunal que esta no sea letra muerta en estas elecciones, que haga valer su autoridad máxima en materia electoral para garantizar igualdad de condiciones", subrayó Medrano. Asimismo, manifestó que "el TSE no puede argumentar que no es una instancia facultada para actuar, puesto que es la instancia máxima en el tema electoral en el país".

Además, Medrano explicó que en su escrito dan cuenta de ataques realizados principalmente mediante una "red de granjas de troles", de las que "es conocido públicamente que muchas de estas granjas están financiadas desde poderes fácticos que se mantienen desde Casa Presidencial (Gobierno)". Alertó que este tipo de ataques que denuncian "son un paso apenas a justificar, legitimar, incluso alentar acciones físicas contra toda mujer que no está en función y al servicio de los poderes de turno en el país".

"Estamos hablando no sólo por las mujeres del partido Nuestro Tiempo, estamos hablando por todas aquellas mujeres que están tomando la decisión de actuar desde un partido político", dijo Medrano a la prensa.

La oposición al pacto del TSE

El 23 de noviembre, NT y los partidos VAMOS, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) denunciaron supuestas irregularidades cometidas por el TSE y violencia política del oficialismo, por lo que se negaron a firmar un pacto atestiguado por ONU Mujeres.

La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, aseguró en el acto oficial que la firma era una acción "hipócrita" y "por dignidad no firmaremos, porque sabemos que los partidos políticos del oficialismo no cumplen".

Según afirmó el ente electoral, la firma de este pacto -al que acudieron el partido oficialista y sus aliados, y otros de reciente creación- fue atestiguado por la directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Cecilia Alemany Billorou.

