El Salvador: “Es el resultado del abandono por parte del gobierno”

Registran 5.082 "víctimas directas" del régimen de excepción en El Salvador

¿Dónde estaban las entidades de los derechos humanos cuando el país estaba en manos de un gobierno corrupto? Los que protestan son los familiares de los delincuentes.

Óscar Chaverra Gómez, Colombia

Se está hablando del porcentaje de detenidos que no son pandilleros, pero igualmente están presos. ¿Por qué no se está aplicando la ley para defender sus derechos? No se sabe a ciencia cierta quiénes son o no pandilleros.

Byron Amaya, Guatemala

¿Por qué los organismos hablan de los derechos humanos de los criminales, los asesinos, los violadores, y los traficantes? ¿Por qué no hacen lo mismo cuando las víctimas reclaman por sus derechos, cuando pierden a sus familiares, sus niños y niñas son violados, las mujeres son sometidas a la prostitución, o cuando convierten a los adolescentes en soldados de las mafias?

Ángel Gómez, Colombia

Esto es el resultado del abandono por parte del gobierno y las malas decisiones de la gente. Estas cosas no suceden porque ellos hayan querido ser pandilleros desde pequeños.

Alfredo Lazo Fernández, Facebook

Al igual que preguntó Bukele, pregunto yo: ¿Dónde estaban las organizaciones cuando los delincuentes masacraban al pueblo? Ojalá se pudiera elegir un gobernante transfronterizo en América Latina como Bukele porque sin duda nos libraríamos de las bandas mexicanas, la guerrilla colombiana, y los delincuentes.

Jorge Villamizar, España

Hay personas que están hace casi un año privados de su libertad y son tratados como criminales, a pesar de que nunca cometieron un delito. Algún día el presidente y los diputados pagarán por los atropellos cometidos.

Carlos Salas, El Salvador

¿Víctimas? ¿Desde cuándo un delincuente es una víctima? La sociedad salvadoreña, la gente honesta y trabajadora son las víctimas. Estos delincuentes se creen superiores y siembran el terror. Los grupos de los derechos humanos deberían interesarse por los derechos humanos de la gente de bien.

Carlos de la Fuente, Perú

Los políticos que se han robado el desarrollo del país también deberían ir presos.

José Arnoldo García, Facebook

Protesta en Ciudad de México contra la violencia machista.

Activistas del mundo se darán cita en México para fundar Internacional Feminista

Les agradecería que demostraran sus ideales de la manera adecuada y no haciendo destrozos o obstaculizando a las mujeres que trabajamos y luchamos juntos a nuestras familias, que están integradas por hombres y mujeres.

Karina Martínez, Facebook

La mayoría de las mujeres que marchan trabajan, son comprometidas, y son funcionales a la sociedad. La única diferencia es que no quieren que las maltraten y hacen todo esto para que su voz sea escuchada. Al final todas las mujeres y niñas van a salir beneficiadas de esta lucha.

Pedro Bulsara, Facebook

Me gustaría que más hombres se integren al trabajo doméstico no remunerado, para que vean qué se siente atender a los niños, la casa, y al marido las 24/7, y sin recibir ni un centavo. Y también trabajar para apoyar el gasto familiar.

Diana Ventura, México

Al movimiento progresista nadie lo para. Este es el camino para crear la humanidad del futuro.

Manuel Rojas Ibañez, Facebook

Excelente, que la pelea por los derechos no se termine nunca.

Francisco Campos, Facebook

Amor a distancia: Alemania y los exámenes de idioma para cónyuges extranjeros

Estoy muy de acuerdo. Si ama a su pareja que haga el esfuerzo por aprender alemán. No se puede pretender ir a un país en donde se hable otro idioma, y no esforzarse por aprender el idioma nativo de tu pareja.

Alfredo Ruíz, Facebook

Yo hice el nivel básico de alemán en Colombia y me presenté a rendir el examen una vez y lo pasé. Es un examen realmente fácil y no hay que tener grandes conocimientos para pasarlo. Son cosas realmente básicas.

Eli Rodríguez, Colombia

No solo es el examen lo que te separa de tu pareja, sino también todo el proceso en el que controlan la documentación. Yo he vivido en 2 países diferentes y este es el primer país que me pide separarme de mi pareja. Pero cada país tiene sus reglas y hay que acatarlas.

Isis Katz, Facebook

Solo exigen el A1, es lo más básico, yo rendí ese examen. Hice un curso intensivo de 3 meses, debo decir que fue frustrante. Luego tomé clases adicionales que fueron de gran ayuda, porque el idioma no es nada fácil. En total fueron 6 meses y puede pasar el examen, pero hay que ser disciplinado. Estamos hablando de tener un conocimiento básico del lenguaje, no me parece exagerado ni injusto que sea un requisito. A menos que la persona tenga una limitación o un impedimento para aprender el idioma.

Adriana Nemo, Colombia

Vivo en Bélgica porque me casé con un ciudadano de este país, y estoy aplaudiendo a Alemania con esta decisión. Tienen que aprender el idioma. No saben la cantidad de gente que vive en Bélgica y jamás aprendió el neerlandés, por ejemplo. Si quieren vivir en Alemania tienen que aprender alemán.

Deméter Dix, Facebook

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.