El Salvador: Bukele urge prórroga de estado de emergencia por COVID-19

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, urgió este sábado (16.05.2020) al Congreso a ampliar el estado de emergencia -que da herramientas para enfrentar el contagio del COVID-19 y que vence este mismo día- mientras que la cifra de decesos por el coronavirus llegó a 26 con la muerte de un alto jefe policial.

La solicitud del mandatario se dio después de que el presidente del Parlamento, Mario Ponce, convocó -para el lunes 18- a sesión plenaria para discutir y votar dicha ampliación.

"La Asamblea Legislativa está en obligación constitucional de reunirse y discutir la prórroga o no del decreto de emergencia nacional. Simplemente porque estamos en emergencia nacional", publicó el mandatario en sus redes sociales. Bukele pidió a Ponce que dicha sesión se realice este mismo sábado y sostuvo que "lo que no pueden hacer es no discutirlo y dejarlo que venza. Asumiendo que la pandemia los esperará y dejando a millones de salvadoreños a la deriva".

Pese al vencimiento de este decreto de emergencia nacional, en el país sigue vigente una ley de vigilancia de la cuarentena domiciliar hasta el 19 de mayo. Por otra parte, el decreto ejecutivo que dicta la cuarentena "absoluta" vence el 21 de mayo próximo. No obstante, el ministro de salud salvadoreño, Francisco Alabí, ha señalado que es necesario extender al menos 15 días más el estado de emergencia por el incremento en la cifra de casos sospechosos.

En ese sentido, las autoridades de seguridad salvadoreñas informaron de la muerte a causa del COVID-19 del jefe policial encargado de la unidad contra las extorsiones, delito que constituye una de las principales fuentes de ingresos de las pandillas. El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, dijo que se trata del inspector jefe Douglas García, cuya familia recibirá el apoyo del cuerpo de seguridad.

Paquetes alimenticios para población vulnerable

En tanto, el Gobierno salvadoreño tiene planificado comenzar el domingo 17 de mayo con la entrega de 2,7 millones de paquetes alimenticios a la población afectada por el freno de la economía. Inicialmente, la logística dictaba que se entregaría por medio del número de documento de identidad en espacios definidos, pero la orden fue cambiada por el presidente Bukele que instruyó que los cuerpos de seguridad los entreguen casa por casa.

