El rol de Canadá en el mundo

DW: Canadá elige un nuevo Parlamento. ¿Por qué le interesaría esto a alguien en el resto del mundo?

Martin Thunert: Desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y sus críticas al orden internacional basado en normas, es importante que Europa continúe teniendo un aliado cercano en América del Norte. Y aunque para muchos en el mundo Canadá es un espacio en blanco en el mapa político, juega un papel importante. Canadá es miembro del G7, de la OTAN, del G20 y de muchas otras organizaciones y bloques internacionales importantes. Esto automáticamente tiene peso en el mundo.

En este momento, el primer ministro liberal de Canadá, Justin Trudeau, se sienta en la mesa del G7, el G20 y la OTAN. Pero eso podría cambiar pronto. El partido conservador del contendiente Andrew Scheer está a la par con los liberales. ¿Cuán probable es un cambio de poder en Canadá?

Si las encuestas no están completamente equivocadas, ninguno de los grandes partidos -ni los liberales ni los conservadores- alcanzarán la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento. Canadá está acostumbrada a tener gobiernos minoritarios en lugar de coaliciones en este caso, y por norma general también funciona muy bien.

Si Andrew Scheer queda adelante por un estrecho margen, no veo cómo podría querer obtener un apoyo estable en el Parlamento. Podría, por supuesto, comenzar sin una mayoría y luego buscar nuevos aliados para cada ley. Pero no sé cómo quiere hacerlo en términos de contenido. Para muchos de sus proyectos, difícilmente obtendrá el apoyo de los verdes o los socialdemócratas.

Las encuestas muestran que las fuerzas de izquierda (socialdemócratas y verdes) serán fuertes en esta elección. Por lo tanto, podría imaginarme bien que Trudeau podría permanecer en el poder sin una mayoría propia y luego depender del apoyo de los partidos de izquierda.

Trudeau ha perdido popularidad en el país. ¿Por qué?

Los primeros dos años de su mandato se desarrollaron bien. Después de eso, demostró un juicio pobre en una serie de casos. Por ejemplo, ayudó a una compañía de su provincia natal Quebec que estuvo involucrada en un escándalo de corrupción. En este contexto, Trudeau ejerció una fuerte presión sobre su ministra de Justicia anticorporativa, Jody Wilson-Raybould, para que abandonara la investigación. Finalmente, despidió a Wilson-Raybould de su cargo, la cual era la primera ministra de Justicia con ascendencia indígena. Esto no funcionó bien. También decidió nacionalizar y construir un oleoducto privado. Al hacerlo, se enemistó con los ambientalistas y perdió en gran medida su confianza.

Incluso su relación con Trump desde la cumbre del G7 en Canadá en 2018 no fue tan exitosa, como se esperaba al principio. Antes de eso, aparecía junto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como el que mejor podía lidiar con Trump. Todo esto y más ha dañado su imagen.

Andrew Scheer sigue siendo un papel en blanco para muchos. Si tuviera un rival más fuerte en los conservadores, Trudeau ahora tendría que preocuparse por perder el poder por completo.

Cuando Donald Trump impuso una prohibición de entrada a personas de países musulmanes, Trudeau las invitó a Canadá. ¿Habría sucedido eso con Andrew Scheer?

No, probablemente no de esta forma. En Canadá, no se trata tanto de si las personas deberían inmigrar, sino de quién lo hace. Con un tuit ambiguo, Trudeau invitó a la gente a cruzar la frontera verde desde Estados Unidos hasta Canadá. Y eso no fue bien acogido por la mayoría de la población, que, en principio, apoya la inmigración.

Creo que Scheer, por lo tanto, tendría una línea más restrictiva. Sin embargo, esto no descarta que se acepten ciertas cuotas de refugiados desde las zonas de crisis. Pero a los canadienses no les gusta el cruce ilegal de las fronteras. No están acostumbrados debido a su ubicación geográfica, en la que Estados Unidos es su único vecino.

¿Continuaría Scheer alejando a Canadá de Europa?

Sí, principalmente por los votantes en el oeste de Canadá. Estas regiones, como toda Canadá, todavía dependen en gran medida de los combustibles fósiles. Por esto podría imaginarme que podría haber más desacuerdos con Francia, Alemania y la UE en materia de política energética, medioambiental y climática que con Trudeau.

En lo que se refiere al comercio no creo que sea así. Incluso podría imaginar que el gobierno será más favorable al comercio que con Trudeau. Es también probable que Scheer sea más amigable con la OTAN y, por lo tanto, siga al predecesor conservador de Trudeau, Stephen Harper.

Para el propio Scheer, sin embargo, esta comparación de Harper es un arma de doble filo. Aunque Harper ganó varias elecciones, al final fue relativamente impopular porque era muy autoritario con su gobierno mayoritario. Es por eso que Trudeau también fue una gran sorpresa hace cuatro años.

Esta vez, las encuestas son probablemente más precisas y ven esta reñida carrera tal vez con una ligera ventaja para los conservadores. Diría que veremos una especie de gobierno minoritario. Si durará cuatro años es otra cuestión.

El politólogo Martin Thunert ha estado trabajando en el Centro de Estudios Estadounidenses (HCA) de la Universidad Ruprecht-Karls de Heidelberg desde 2007.

(rrr/jov)

