El retorno a Siria: un viaje de esperanza y desafíos

Omar Al Masry se exilió en Beirut hace una década, dejando atrás un pasado marcado por el dolor. Su hermano murió en una de las cárceles de al Asad, y él mismo pasó tres meses encarcelado en un centro de tortura antes de escapar. Ahora, con 38 años, rebosa de optimismo y cree que los años oscuros de Siria han quedado atrás.

Imagen: DW

Lo acompañamos en su emotivo regreso a Damasco y a su pueblo natal, Qatana. ¿Qué esperanzas tienen Omar y su familia? ¿Qué retos deberán afrontar?

Un reportaje de Jan-Philipp Scholz.

