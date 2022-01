El reportero - Viaje en velero para autistas

Para los cinco es un paso que requiere esfuerzo. Aquí no hay un día igual al siguiente. El barco es pequeño y obliga a relacionarse. Es importante que la Skipper Corinna es una experimentada acompañante terapéutica. Al poco tiempo las velas se desinflan y comienza el momento álgido del año. Como todos viven con autismo, aquí no deben ocultarlo y pueden ser ellos mismos pues en el día a día no siempre es así. Un reportaje de Anna Marie Goretzki.