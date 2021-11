El reportero - Misión imposible en Montenegro

Para aquellos países que no logran controlar la corrupción, es de particular interés observar lo que está ocurriendo en el pequeño país balcánico Montenegro. Las protestas de 2020 catapultaron al poder a un novato político, al profesor de física Zdravko Krivokapic. Su objetivo en el gobierno es terminar de una vez por todas con el nepotismo y la corrupción que se han propagado como una enfermedad bajo el mando de Djukanovic, quien gobernó por muchos años. Los partidarios del exmandatario estaban seguros que en poco tiempo lograrían ganar el apoyo de Krivokapic. Pero hasta ahora no lo han logrado. El nuevo primer ministro está poniendo orden. Le asesora un grupo de expertos jóvenes. Algunos de ellos estudiaron en el extranjero y trabajan ahora para brindarle una nueva perspectiva a su país. Pero ¿será posible lograrlo? ¿Cómo se desarticulan las estructuras de la corrupción cuando nunca antes se ha participado de la vida política? ¿Es necesario fomentar un cambio radical de mentalidad? Un reportaje de Miodrag Soric