Las anexiones de Rusia en Ucrania "no tienen lugar en el mundo moderno", dice ONU

El pueblo votó y eso es democracia.

Marco Antonio Vazquez, Facebook

Las anexiones a la fuerza y el referéndum bajo presión armada no pueden ser legítimos. Son invasiones y apropiaciones de territorios.

Byron Andrés Campos, Facebook

Libre determinación de los pueblos. Hay que respetar la voluntad general de la humanidad.

Losé Balarezo, Perú

¿Dónde estaba la ONU antes del inicio de la guerra? La ONU tenía que detener este conflicto.

Ramón Alarcón, Facebook

Fueron los ciudadanos quienes solicitaron mediante un referéndum formar parte de Rusia. El derecho internacional y los estatutos de la ONU establecen claramente que serán los ciudadanos quienes decidan a qué nación quieren pertenecer.

Carlos Mendez Mendoza, Facebook

El referéndum es ilegal. Rusia invadió injustamente un país. Ucrania no lo atacó. El referéndum estuvo controlado por Rusia, que sigue amenazando a EE. UU. y la OTAN.

Alberto Nieves, Facebook

Hace años que estas provincias se habían declarado independientes y el Gobierno de Ucrania las atacó durante años. Durante el inicio del conflicto salieron a la luz discursos de ucranianos que estaban en contra de los rusos que viven en el Donbás. En este nuevo referéndum, la población decidió anexarse a Rusia, por obvias razones.

Ana Sias, Facebook

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció su apoyo a su homólogo alemán.

AMLO ofrece abastecer a Alemania con gas natural de México

Lo que me cae mal de los presidentes de México es que se preocupan más por los otros países que por los mexicanos. Aquí tenemos demasiados problemas y necesidades como para preocuparnos por los demás.

Lore Llanos, México

Argentina se volvió rica de esta manera, eran la despensa de Europa cuando escaseaba la comida. Hoy, hay escasez de gas, y los países que tienen mucho gas tienen derecho a aprovechar esta oportunidad.

Juan Carlos Echeverry, Facebook

Primero que arregle los altos costos del gas en México.

Ángel Álvarez, Facebook

Uno de los mejores mercados para el consumo energético mundial es Europa. Un solo país no va a poder abastecer a Europa, es una gran oportunidad para algunos países latinoamericanos.

Diego Alejandro Cataño, Facebook

Petro, Fernández y AMLO felicitan a Lula por liderar votación en primera vuelta

No sé por qué están tan contentos, todavía no ganó. Él ya fue presidente de Brasil y no lo hizo tan bien, y no creo que ahora lo haga mejor. Es una lástima que nosotros en Latinoamérica elijamos tan mal a nuestros presidentes.

Carlos Arturo Valencia, Colombia

Ni la izquierda ni la derecha han logrado sacar de la pobreza a los millones de latinoamericanos. Los mismos de siempre se hacen cada día más ricos, la clase media se reduce y la pobreza aumenta.

Rosa Ramírez, Facebook

¡Pobre Brasil! Tienen que elegir al menos malo. Por un lado el fundamentalismo religioso y por el otro la izquierda corrupta, y los dos han socavado la democracia.

Celso Cruz, Facebook

Lula tiene que ganar por el bien de América del Sur.

Julio Alí Gamboa, Facebook

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.