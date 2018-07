Ámsterdam, Londres, Mannheim. ¿Qué tienen en común estas ciudades? Todas cuentan con un denominado "alcalde nocturno" o "night mayor". Desde ayer, el estudiante Hendrik Meier, de 27 años, es el primer alcalde nocturno de Alemania.

¿Y por qué precisamente la ciudad universitaria de Mannheim, en el estado de Baden-Wurtemberg, necesita a un alcalde para las noches? "Desde muy temprano empezamos a apostar por la economía creativa y la cultura", explica Matthias Rauch, director de Desarrollo Cultural Urbano en Mannheim, en entrevista con DW. "Y en Mannheim, la cultura nocturna es un importante aspecto de la cultura urbana. No lo hacemos porque tengamos problemas. Simplemente tratamos de evitar muchos conflictos de antemano", agrega.

La tarea más importante del alcalde nocturno: mediar entre el día y la noche, según Rauch. Es decir, impulsar nuevos proyectos de la vida nocturna y ocuparse de que todos los actores importantes sean tomados en cuenta. Los alcaldes nocturnos tienen la meta de acercar a los residentes, las fuerzas de seguridad y del orden, como la Policía, el transporte público, así como la administración de la ciudad.

Este cargo será financiado por la empresa "Start-up Mannheim", quien pondrá a disposición del alcalde un pequeño presupuesto. De momento solo se sabe que Hendrik Meier trabajará 50 horas por mes.

Ámsterdam, ciudad pionera

Hendrik Meier, el primer alcalde nocturno de Alemania.

Desde luego, su trabajo no se puede comparar con el de un alcalde "diurno" normal. Para Mirik Milan, alcalde nocturno de Ámsterdam desde 2012, la importancia de este cargo tiene que ver con el hecho de que la vida de las personas tenga lugar cada vez más en la noche, porque estimula la creatividad y las personas están sujetas a menos presiones. Así lo comentó en entrevista con la revista online "ze.tt".

La idea del alcalde nocturno viene de Ámsterdam, donde el pionero Milan logró convertir el cargo en una verdadera profesión. La ciudad paga la mitad de su sueldo, la otra mitad es financiada a través de donaciones. En 2013, Milan logró levantar la hora de cierre en diez bares y clubes de la ciudad holandesa, que ahora tienen abierto las 24 horas del día. A diferencia de lo que se podría pensar, esta medida no se tradujo solo en una ventaja para los propietarios y en una desventaja para los residentes. Hubo cambios positivos para ambas partes. "Hay menos ruido y violencia en las calles porque no todos salen al mismo tiempo de los clubes", dijo Milan.

También las ciudades de Toulouse, Zúrich y París cuentan hoy en día con un alcalde nocturno. Desde marzo de 2018, incluso Nueva York tiene a un "Senior Executive Director of the Office of Nightlife" o simplemente "night mayor". La expropietaria de un club nocturno Ariel Palitz se ha convertido en la jefa de la vida nocturna de Nueva York y es responsable de los residentes, fiesteros y propietarios de bares en la metrópoli de 8,6 millones de habitantes. Seguramente el trabajo del alcalde nocturno de Mannheim será más sencillo.

Carla Bleiker (VT/CT)

