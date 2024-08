Chapuza médica en Turquía

Cuerpos perfectos, rostros felices. Así hacen publicidad las clínicas de cirugías estéticas y las agencias. Países como Turquía seducen a su clientela con precios asequibles. La mayor parte de las operaciones salen bien, y muchas clínicas y médicos gozan de buena reputación. Sin embargo, este mercado altamente competitivo atrae cada vez más a especuladores sin escrúpulos. En los últimos cinco años han muerto por lo menos 28 mujeres británicas luego de una operación en Turquía.

Un reportaje de Gunnar Köhne.



