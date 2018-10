El PP español defiende mantener compromisos con Arabia Saudí

Así lo ha señalado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, este lunes (22.10.2018) en una entrevista con la emisora Onda Cero al ser preguntado sobre cuál debe ser la posición de España tras este asesinato.

Otros países europeos ya han reaccionado sobre este asunto, y Alemania ha suspendido su venta de armas a Arabia Saudí. El Gobierno español se limitó a señalar hace dos días su "consternación" por las informaciones preliminares de la fiscalía saudí sobre el asesinato del periodista.

"Yo cumpliría los compromisos adquiridos en cuanto a Navantia y esperaría a ver cómo evoluciona" este caso que está siendo investigado y "no tomaría decisiones precipitadas", ha dicho García Egea.

Antes, en Antena 3, el número dos del PP ha recordado que "mucho empleo depende" de esos compromisos adquiridos para la construcción de fragatas en Navantia.

Y ha señalado que no hay que hacer lo que hace el Ejecutivo, que se dedica siempre a "rectificar" porque "primero no vende bombas, luego sí las vende, primero no vende fragatas, luego sí las vende" y acaba dañando la "credibilidad" del país.

Ha añadido que hay que tener "todos los datos encima de la mesa antes de tomar una decisión" y por supuesto "interesarnos por estas cuestiones", en alusión a la investigación del asesinato. (efe).

