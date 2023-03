El polémico consumo de Carne - Parte 5: El fin de la era carnívora

Friederike Schmitz dirige en escuelas talleres en los que los niños aprenden cómo viven los animales criados para el consumo humano. Friedrich Mülln destapa escándalos en ese sector. Y Tobias Leenaert, fundador de ProVeg International, está convencido de que el movimiento vegano no llegará a ninguna parte solo con argumentos. El debate muestra que los niños piensan de forma similar a los adultos: todos sentimos lástima por los animales y todos vemos que la humanidad se precipita hacia la catástrofe climática. Pero sigue siendo difícil cambiar nuestros hábitos. Friederike Schmitz reflexiona sobre aquello que le da esperanza y aquello que le plantea dudas. Friedrich Mülln, fundador de SOKO Tierschutz, cuenta qué lo ha impulsado a incluso ponerse en peligro por los animales desde que tenía 13 años, y por qué su verdadero enemigo no son los mataderos, sino los consumidores que ponen en marcha la cadena. El activista Tobias Leenaert vive en una granja belga con animales liberados y rescatados: cerdos, patos, gallinas y un pavo al que le gusta mirarse en el espejo. Está convencido de que el movimiento vegano no llegará a ninguna parte solo con argumentos. Debe también hacer concesiones: que muchas personas reduzcan su consumo de carne tendrá más influencia que unos pocos veganos radicales. Leenaert explica por qué es tan difícil que la gente cambie sus hábitos y por qué a veces debe surgir primero una alternativa deliciosa para que seamos receptivos a un argumento ético. Todo nos lleva a constatar que la forma más eficaz de hacer activismo refleja siempre al mismo tiempo nuestra visión de la humanidad.