El polémico consumo de Carne - Parte 4 Carne de laboratorio

Aunque mañana dejáramos de conducir autos y de tomar vuelos, no lograríamos alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global causada por la actividad humana a 1,5 grados hasta 2100, a menos que cambiáramos radicalmente nuestra dieta. Cynthia Rosenzweig, investigadora de la NASA sobre el impacto climático, expone con gran claridad por qué no podemos seguir consumiendo carne como hasta ahora. Una proporción cada vez mayor de la población se define como "flexitariana”. Pero muchos no conciben renunciar a la carne sin tener algo que la reemplace. El mercado de alternativas a la carne crece rápidamente. Este documental analiza esta industria: desde productores tradicionales de carne como Rügenwalder Mühle, que han entrado en el negocio novedoso y pujante de alternativas vegetales, hasta empresas como Impossible Foods en Silicon Valley, pasando por la startup israelí Future Meat, que produce carne real en el laboratorio mediante alta tecnología y cientos de millones de dólares en inversiones. ¿En qué hay que fijarse si se quiere imitar con autenticidad un sabor? ¿Por qué la apariencia de los alimentos es tan importante para los consumidores? Recogemos voces optimistas y escépticas sobre esta temática.