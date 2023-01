El polémico consumo de Carne - Parte 3 Animales como nosotros

A través de variadas perspectivas de filósofos e investigadores y apoyados con entretenidas animaciones, una serie de experimentos de pensamiento filosófico cobran vida.

Peter Singer, profesor de ética en la Universidad de Princeton, es considerado el padre filosófico del movimiento moderno por los derechos de los animales. Basado en la filosofía del utilitarismo, es decir, la doctrina que ve la utilidad como la base del comportamiento moral, explica convincentemente por qué debemos incluir los intereses y sentimientos de los animales en nuestras consideraciones para el consumo de carne, tal como incluimos los de otras personas.

Pero ¿qué sienten realmente los animales? Sara Hintze es investigadora de bienestar animal en la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena y estudia las emociones de los animales de granja. Las conmovedoras imágenes de su laboratorio muestran cerdos de engorde jóvenes que exhiben comportamientos sorprendentemente similares a los humanos en experimentos psicológicos.

Pero ¿cómo sabemos que los animales sienten algo, pero las plantas no? El biólogo evolutivo Jon Mallatt se ocupa exactamente de este límite entre el mundo consciente y el inconsciente. Lleva a la audiencia en un viaje a 500 millones de años en el pasado y explica por qué fueron los animales quienes desarrollaron los primeros sentimientos.

Finalmente, Dan Shahar, uno de los pocos filósofos que defiende éticamente el consumo de carne, nos da su opinión. Aunque es crítico con lo que sucede en la cría de animales, nos cuestiona sobre las exigencias morales que deberíamos plantearnos a nosotros mismos.





