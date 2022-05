El paraíso robado

Después de que el archipiélago de Chagos fuera separado de Mauricio, poco antes de que Mauricio obtuviera la independencia, Reino Unido arrendó en 1966 la isla más grande a EE. UU., que posteriormente estableció allí una base naval. Para ello, entre 1967 y 1973 unas 1.500 personas fueron reubicadas a la fuerza. Entre tanto, el contrato de arrendamiento ha sido extendido hasta 2036.

En 2019, la Corte Internacional de Justicia condenó las acciones de Reino Unido como una violación del derecho a la libre determinación de los pueblos. Ahora el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha decidido que las Islas Chagos deben ser devueltas a Mauricio. Pese a ello, Reino Unido se ha mostrado hasta ahora intransigente.



Sin embargo, los chagosianos que viven en el exilio luchan por regresar a su tierra natal. Llena de energía, Sabrina Jean lidera esta lucha y se esfuerza por mantener viva la esperanza de todos los afectados, para que finalmente un día puedan regresar a casa.







