El Papa concluye su visita a Córcega con misa multitudinaria

El Papa Francisco concluyó este domingo (15.12.2024) su visita de nueve horas a la isla francesa de Córcega con una misa en la Plaza d'Austerlitz en la capital de la isla, Ajaccio, bajo el monumento dedicado a Napoleón y en la que participaron unas siete mil personas. Es la primera visita de un líder de la Iglesia católica a la isla mediterránea francesa.

"Hermanos y hermanas, lamentablemente sabemos bien que no faltan motivos graves de dolor entre las naciones: miseria, guerras, corrupción, violencia. Sin embargo, la palabra de Dios nos conforta siempre", dijo el Papa en su homilía. Y recordó, por ejemplo, el dolor de los niños ucranianos. También en su homilía lamentó: "¡Cuán difundidos están hoy estos males espirituales, especialmente donde se propaga el consumismo! Una sociedad así, envejece insatisfecha porque no sabe dar; quien vive para sí mismo nunca será feliz".

A diferencia de lo habitual, en la oración del mediodía del domingo en la catedral de Ajaccio, oró no sólo por el pueblo ucraniano, sino también por "el pueblo ruso". Independientemente de si los dos pueblos son "hermanos o primos", añadió, en alusión a una controversia anterior en Ucrania, "deben vivir juntos en paz". El Papa también nombró específicamente a "Palestina, Israel, Líbano, Siria, el atormentado Myanmar". "La guerra es siempre una derrota", advirtió.

Francisco, que fue recibido por el ministro del Interior, Bruno Retailleau, llegó a la isla para participar a la jornada de clausura de un congreso dedicado a la "Religiosidad popular en el Mediterráneo", lo que había provocado algunos resquemores por no haber participado en la ceremonia de inauguración de Notre Dame. Antes de regresar a Roma, Francisco se reúne en el aeropuerto con el presidente francés, Emmanuele Macron, quién acudirá sólo para la entrevista y no participará al resto de actos. El Vaticano como es habitual no informará sobre el contenido del encuentro.

