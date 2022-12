El Papa alemán - Benedicto XVI

Benedicto XVI fue el primer papa alemán en casi cinco siglos y ocho años después se convertiría en el segundo sumo pontífice romano que renunciaba al solio. Nacido el 16 de abril de 1927 en la localidad bávara de Marktl am Inn, ya en su juventud Ratzinger fue considerado un teólogo excepcional. En esos años, defiende ideas progresistas. En el Concilio Vaticano II (1962-1965) debate el papel de la Iglesia católica en los tiempos modernos. Sin embargo, cuando en 1981 el papa Juan Pablo II lo nombra prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya se ve a sí mismo como un guardián de la fe católica. Más adelante, como papa, condena por sus ʺtendencias marxistasʺ las enseñanzas de la teología de la liberación en América Latina y Asia, y aboga por una separación estricta de la Iglesia y la política. Benedicto XVI intenta no tanto tender puentes como defender la verdad. En representación de la Iglesia católica, Benedicto XVI también tiene que enfrentarse una vez más a las denuncias de abusos contra la Iglesia católica. Durante la misa de clausura del Año Sacerdotal, el Papa se disculpó públicamente. Es sumo pontífice durante ocho años. En 2013, sorprende al mundo con su renuncia. Siente que sus fuerzas flaquean, que ʺya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrinoʺ. Es la primera renuncia voluntaria de un papa en más de setecientos años. Pero incluso tras su jubilación le persigue la conducta depravada de clérigos católicos. Un informe independiente concluye que, durante su época como arzobispo de Múnich, Benedicto sabía de las denuncias de abusos sexuales contra sacerdotes de su obispado. Este reportaje describe las circunstancias que rodearon este acontecimiento de enorme calado religioso y geopolítico, y revisa la biografía del que fue profesor de Teología, obispo y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.