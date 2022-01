El oscuro pasado de La Reunión

En lugar de un futuro brillante, a Emile le espera un largo calvario.

En aquel entonces, unos dos mil niños fueron separados de sus familias. A la de Emile le prometieron que su hijo recibiría una buena educación y un buen sueldo en el futuro, hace ahora más de 60 años. Si los familiares de Emile estuvieron de acuerdo o no es difícil de averiguar hoy. Lo único que se sabe es que a Emile no se le permite recibir una educación en Francia, sino que tiene que trabajar duro durante años en los campos de su país natal, La Reunión. Cuando finalmente llega a Francia, se le envía a un orfanato. Hasta el día de hoy, sufre las secuelas de sus experiencias, pero ahora quiere reconciliarse con su pasado. Por eso viaja por primera vez a su país natal, La Reunión, acompañado por la reportera de DW Lisa Louis.



Horarios de emisión:

DW Español



SA 22.01.2022 – 02:03 UTC

SA 22.01.2022 – 10:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6