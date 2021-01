El oficialismo arrasa en las legislativas de Kazajistán

La semana en imágenes (del lunes 4 al domingo 10 de enero de 2021)

Nancy Pelosi quiere evitar que Trump acceda a códigos nucleares

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y una de las demócratas de mayor perfil, Nancy Pelosi, dijo que habló con un jefe militar para asegurarse de que el presidente Donald Trump no use los códigos nucleares, y advirtió que el Congreso actuará si el mandatario no renuncia voluntariamente y a la brevedad. (08.01.2021)