El número de muertos por el ataque de Estrasburgo se eleva a cinco

La semana en imágenes (del 10 al 16 de diciembre de 2018)

Liderazgo de Theresa May se tambalea con moción de confianza

La primera ministra británica Theresa May se enfrenta a una moción de confianza después de que el Partido Conservador recibiese las cartas necesarias para iniciar el proceso. May podría ser destituida si 158 de sus 315 legisladores votan en contra de ella. Si la primera ministra gana la votación, no podrá realizarse otro proceso similar interno en un año, de acuerdo con las reglas de la formación.