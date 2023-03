La Corte Penal Internacional emite orden de detención contra Putin

El mundo no debe apoyar ninguna guerra. El mundo debe apoyar a los trabajadores, la inversión, la productividad y la fuente de trabajo. El trabajo da vida, desarrollo y paz. En cambio, las guerras, muerte y destrucción.

Dina Acosta, El Salvador

Si no han tocado a Maduro, muchos menos tocarán a Putin. Los que se atornillan al poder pueden hacer lo que quieren.

Mauricio Hoyos, Facebook

La Corte Penal Internacional no posee competencia jurídica para juzgar a la Federación de Rusia, porque este Estado no está adherido al Estatuto de Roma. El criterio de la CPI para enjuiciar a un país por violaciones de los derechos humanos es limitado, y esto se debe a que no todos los países firmaron el Estatuto de Roma.

Francisco Javier Plazas, Facebook

Los delitos de los que se acusa a Putin ocurrieron en Ucrania. Por lo tanto, la CPI sí lo puede juzgar.

Malena Ortiz, Facebook

Después de más de un año de guerra, tardaron mucho. Ojalá que lo paren pronto, el mundo quiere paz.

Mar Zaz, Facebook

La Corte Penal Internacional es una farsa. Los estadounidenses quedaron impunes en muchos crímenes, como en la guerra de Vietnam. Pero ahora que Putin está del bando opuesto se aplica la justicia. No defiendo a nadie, pero sí creo que no hay justicia cuando esta se aplica con el dedo, y no es igual para todos.

J. León, Colombia

Que esta misma corte busque y juzgue a Clinton, Bush, Obama y tantos otros presidentes estadounidenses que han hecho guerras en el mundo.

Ezequiel Zorrilla, Facebook

Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Casi 70 % de salvadoreños apoya reelección de Nayib Bukele

Desde República Dominicana lo apoyamos, esperemos que gane de nuevo. Es un gran estadista y un buen ejemplo para Latinoamérica.

Tony de León, República Dominicana

No respeta a nadie, y mucho menos respeta la Constitución.

José García, Facebook

Cuando el pueblo está conforme con el trabajo de sus autoridades, ellos merecen seguir trabajando para mejorar al país.

Miguel Ángel Escalante, Facebook

Personalmente pienso que las reelecciones son malas para el país que sea, porque hacen que los políticos se perpetúen en el poder.

Cristian Zamudio, Facebook

La ley de no reelección es buena para los gobiernos que son corruptos y no gobiernan para el pueblo. En cambio, los gobiernos que están haciendo un buen trabajo, es justo y necesario que sigan adelante por el bien del pueblo.

Heyner Miranda, Facebook

López Obrador dice que México es "más seguro" que Estados Unidos

Lo peor es que está convencido de que esa es la realidad. Pero el número de muertos no mienten.

Luciano Stonestreet, Facebook

En México hay personas trabajadoras. No hay narcos en cada esquina. En cambio Estados Unidos está lleno de droga y armas. México es solo una víctima.

Ángel Hernández, Facebook

América Latina es la zona más insegura del planeta, desde México hasta la Patagonia. Estados Unidos no es ningún paraíso, pero, al menos, la justicia se aplica.

Jorge Parrilla, Facebook

