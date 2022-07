Mercosur declina pedido de Zelenski de dirigirse a presidentes del bloque

Zelenski no es una víctima, es el responsable de esta situación, y no tiene nada que hacer en la cumbre del Mercosur.

Christian Cirilli, Argentina

Cómo es posible que países latinoamericanos, que sufrieron guerras, no escuchen a alguien que está pidiendo ayuda. ¿Acaso tienen miedo?

Ríos Silva, Facebook

Que la guerra europea se quede allá. Muy buena decisión tomó el Mercosur. No me imagino como este organismo puede hacer algo.

Pedro Florián, Colombia

Antes de la guerra no existíamos para el presidente de Ucrania. ¿Qué quiere de nosotros? Porque nosotros no tenemos plata para donar.

Susana Arévalo, Facebook

El Mercosur se rige por normas y reglas democráticas de votación de sus miembros. Lamentablemente no hubo consenso en la votación de los miembros. Eso, para bien o para mal, se llama democracia, independencia política de los Estados miembros y se debe respetar.

Clau Dio, Facebook

No sé qué esperaba lograr con el Mercosur, si es una organización que se dedica a proteger el mercado interno y a negociar acuerdos comerciales. No está diseñada para tomar decisiones políticas.

Gabriel Brollo, Argentina

Rusia apoya a las nuevas izquierdas que están tomando el poder en Latinoamérica.

Javier Cárdenas, Facebook



La lógica de la violencia homicida se propaga en América Latina

No es una cuestión de impunidad. La pobreza y la desigualdad son las verdaderas causas de la violencia.

Sergio Gómez, Facebook

Increíble que en Perú estemos en esta posición. La sensación de inseguridad es alta, y pareciera que la tasa de homicidios es mucho más alta.

Carlos Cairo, Facebook

La impunidad alimenta la delincuencia.

R. Aguilar, Facebook

En México, el gobierno no da a conocer las cifras reales, somos el país más violento de América. En la actualidad, vivimos la ola más violenta sobre todo, contra las mujeres, los periodistas, y entre los mismos grupos criminales.

Tony Knight, Facebook

Es increíble que en Perú tengamos números tan bajos, a pesar de la inseguridad que existe. Hay muy pocos policías, y cada uno tiene que cuidar a miles de personas. Pero Castillo tiene plata para construir un helipuerto para ir a visitar a su familia.

Eric V., Facebook

En Chile está en aumento, y muy rápido.

Arwen P., Facebook

El sistema judicial es pésimo en toda Latinoamérica. Estamos plagados de corrupción. En muchos países, los habitantes asumen el rol de la justicia y se forman bandas armadas, y todo porque el aparato estatal no actúa como debería.

José Ramírez, Facebook



De Alaska a Tierra del Fuego: la Panamericana mueve las economías de América

Es fundamental terminar la Panamericana para promover una mayor integración en América.

David Montoya, Facebook

Si realmente conocieran el área nunca dirían que hay que terminar la vía. Hay mucha historia y biodiversidad en esta zona como para perderla.

Pablo Casallas, Colombia

El resto de Latinoamérica debería exigir a Panamá que no siga impidiendo la construcción de la Panamericana en el Darién. Una carretera no va a dañar el medioambiente. Si fuera así, no existían carreteras en ninguna parte.

Julio Sánchez, Facebook

Para cruzar de un país a otro se necesita un pasaporte, visas y la moneda de cada país. ¿A esto se lo puede llamar unidad? Unidad es lo que tenemos en la UE.

Ricardo A., España

