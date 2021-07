El malestar por la pandemia desata inédita protesta antigubernamental en Cuba

Miles de cubanos marcharon este domingo (11.07.2021) por las calles de la pequeña localidad de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, en una inédita protesta contra el gobierno, según videos de aficionados colgados en internet. Gritando especialmente "patria y vida", el título de una polémica canción, pero también "¡abajo la dictadura!" y "no tenemos miedo", los manifestantes, la mayoría jóvenes, marcharon por la localidad, de 50.000 habitantes y ubicada a 33 km al suroeste de la capital, según las imágenes.

La inédita manifestación, a la que a esta hora se sigue sumando gente, fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook y tiene lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria. La imagen se ha repetido en otros lugares de Cuba, como en Palma Soriano (provincia de Santiago de Cuba). El artista opositor Luis Manuel Otero convocó incluso una concentración en el Malecón de La Habana: "me voy para el Malecón, me cueste lo que me cueste", dijo en un video difundido a través de las redes sociales. La respuesta de las autoridades ha sido cortar internet e incluso las comunicaciones telefónicas en los lugares donde se están produciendo las protestas.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, los cubanos están obligados a hacer largas filas para abastecerse de alimentos, situación a la que se ha sumado una fuerte escasez de medicamentos, lo que ha generado un amplio malestar social. La protesta se produce en una jornada en la que Cuba registró otra cifra récord de contagios de covid-19 en 24 horas, con 6.923, para un total de 238.491, y de fallecidos, con 47 (1.537).

"Son cifras alarmantes, que se incrementan por día", dijo este domingo el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Francisco Durán, en su habitual conferencia de prensa en televisión. La situación es especialmente tensa en la provincia turística de Matanzas, ubicada 100 km al este de La Habana, donde el alto número de contagios puede hacer colapsar los servicios de salud.

Bajo las etiquetas #SOSCuba", #SOSMatanzas" o #SalvemosCuba", entre otras, se multiplican en las redes sociales los llamados de socorro, pero también los reclamos al gobierno para que facilite el envío de donativos desde el exterior. El sábado, un grupo opositor pidió establecer "un corredor humanitario", iniciativa que el gobierno descartó. "Los conceptos ligados a corredor humanitario y ayuda humanitaria están asociados a zonas en conflicto y no aplican a Cuba", afirmó el sábado en conferencia de prensa el director de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la cancillería cubana, Ernesto Soberón.

Soberón también denunció "una campaña" que busca "presentar una imagen de caos total en el país que no se corresponde con la situación actual". No obstante, el funcionario anunció que el gobierno habilitará el lunes una cuenta de correo para agilizar los donativos desde el exterior.

Esta es la protesta antigubernamental más grande que se registra en la isla, al menos, desde el llamado "maleconazo", cuando en agosto de 1994, en pleno "periodo especial", cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro.

