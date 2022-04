El Kremlin quiere "explicar" invasión a Ucrania a Depardieu

El Kremlin propuso este viernes (01.04.2022) "explicar" el conflicto en Ucrania a Gérard Depardieu, estimando que el célebre actor francés "no comprende" la situación, tras haber denunciado las "enloquecidas derivas" de Vladimir Putin.

Depardieu, hasta hace poco gran admirador de Putin, denunció el jueves las "enloquecidas e inaceptables derivas" del mandatario ruso y anunció que donaría a "las víctimas ucranianas" de la invasión rusa la recaudación de sus tres próximos conciertos en París.

"Creo que Depardieu no comprende sin duda todo lo que ocurre, ya que no está totalmente al tanto de la actualidad política" aseguró el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "No comprende (...) lo que son (las regiones separatistas prorrusas en Ucrania de) Donetsk y Lugansk, no está al tanto de los bombardeos de civiles" de los que Moscú acusa a Ucrania, agregó.

"Si fuera necesario, estamos dispuestos a contárselo y a explicarle para que comprenda mejor. Si lo desea", concluyó Peskov.

Reflejo de la indignación que generan en Moscú las críticas del actor, un diputado ruso, Sultan Khamzaev, pidió a las autoridades que se le retire la nacionalidad rusa y se entreguen sus bienes inmobiliarios a asociaciones caritativas.

El monstruo sagrado del cine francés ya había llamado el 1 de marzo, seis días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, a "deponer las armas y negociar".

Depardieu obtuvo un pasaporte ruso en enero de 2013, en un contexto de desacuerdos con la política fiscal del entonces presidente francés François Hollande. Desde entonces, ha presumido de su nueva patria, Rusia, "una gran democracia", y había elogiado a Putin, a quien comparó con el papa Juan Pablo II. (AFP)