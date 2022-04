El Kremlin advierte de las consecuencias si Suecia y Finlandia entran en la OTAN

"Naturalmente, lo tienen que decidir las propias autoridades de Suecia y Finlandia, pero tienen que comprender las consecuencias de ese paso para nuestras relaciones bilaterales y la arquitectura de seguridad europea en general, que ahora está en crisis", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, este viernes (15.04.2022).

Zajárova, cuya declaración fue publicada en la web de Exteriores, señaló que la membresía potencial de las dos repúblicas nórdicas en la OTAN "a duras penas contribuirá a fortalecer el prestigio internacional de Suecia y Finlandia" que han sido impulsores de muchas "iniciativas constructivas y unificadoras" en el pasado.

"Con la entrada en la alianza, Estocolmo y Helsinki perderán esa oportunidad", advirtió.

Además, aseguró que la medida tampoco ayudará a fortalecer la seguridad nacional de los dos países.

"Se verán automáticamente en la primera línea de la OTAN. Por otra parte, la pertenencia a la OTAN implica, de hecho, la renuncia a parte de la soberanía en la toma de decisiones en el campo de la defensa, así como en la política exterior", señaló.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvédev, amenazó este jueves con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la Alianza Atlántica.

"Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del golfo de Finlandia. Y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido", escribió el alto cargo en su cuenta de Telegram.

Médvedev, ex primer ministro y presidente de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó que para Moscú "no es tan importante cuántos países hay en la OTAN, 30 o 32", ya que "dos más, dos menos, por su peso y población, no hacen gran diferencia".

Pero hizo hincapié en que si Suecia y Finlandia entran la OTAN se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica, por lo que -recalcó- habrá que fortalecerla.

