El jurado halla culpable a Hunter Biden de un delito federal

Un jurado en Delaware declaró este martes (11.06.2024) culpable al hijo de Joe Biden, Hunter, por tres delitos relacionados con posesión de armas, al ocultar en la compra su adicción a las drogas. La defensa presentó ayer sus alegatos finales tras lo que el jurado comenzó a deliberar. Los cargos de los tres delitos, todos a nivel federal, acarrean penas de hasta 10 años de prisión.

En total, Hunter Biden se enfranta a una posible condena de un máximo de 25 años de prisión. La sentencia, sin embargo, depende de la juez Maryellen Noreika y el acusado no tiene antecedentes, por lo que la condena podría mucho menor, incluso sin cárcel. El presidente Biden, en cualquier caso, ha descartado indultar a su hijo si es condenado. La juez Noreika señaló que la sentencia suele tardar 120 días, pero no se fijó una fecha para establecerla después de la lectura del veredicto hoy.

Hunter, de 54 años, fue declarado culpable de los tres cargos en su contra, todos relacionados con la compra del arma: mentir a un comerciante de armas autorizado con licencia federal, hacer una afirmación falsa en el formulario de solicitud al decir que no consumía drogas y tener el arma ilegalmente durante 11 días. Hunter Biden miró al frente y mostró poca emoción cuando se leyó el veredicto. El hijo del presidente, que ha escrito profusamente sobre su adicción, afirmó que en el momento en que compró el revólver no se consideraba adicto y asegura que desde 2019 no ha vuelto a consumir drogas.

El juicio, que no es el único al que se enfrenta el hijo de Joe Biden, se desarrolla cuando su padre busca la reelección y menos de dos semanas después de la sentencia de culpabilidad por cargos de fraude empresarial contra Donald Trump, el probable candidato presidencial republicano en noviembre.

